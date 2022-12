Oroscopo Branko domani 7 dicembre 2022: Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Oroscopo Branko 7 dicembre Ariete

È molto probabile che oggi non sarai in grado di fare quelle cose che vorresti di più a causa di notizie inaspettate, sorprese dell’ultimo minuto o qualche altro imprevisto; È anche molto probabile che sorgano compiti e problemi che richiedono la tua attenzione e alla fine ti ritroverai a vivere una giornata molto diversa da quella che avevi previsto.

Oroscopo Branko 7 dicembre Toro

Non riponete tutte le vostre speranze in questioni di cuore, e in particolare nelle illusioni che stanno dominando sempre più il vostro mondo emotivo in questo momento. Sei in grande pericolo di essere deluso, o almeno che le cose non andranno come sogni così intensamente. Devi andare più cauto.

Oroscopo Branko 7 dicembre Gemelli

I tuoi desideri e le tue illusioni tendono a scontrarsi con quelli dei tuoi cari o del tuo partner. Oggi vorrai fare certe cose o andare in certi posti, ma loro hanno altri piani e altri desideri, quindi o ti adatti a quello che vogliono o dovrai farlo da solo o con persone molto diverse. Vai controcorrente.

Oroscopo Branko 7 dicembre Cancro

Oggi ti aspetta una giornata molto instabile e piena di cambiamenti o sorprese. Siete dominati da una grande voglia di indipendenza, di fare solo quello che volete veramente, siete stufi di piacervi e sentite sempre di più il bisogno di seguire la vostra strada, anche di liberarvi dalle persone con cui state non in sintonia.