Oroscopo Branko domani 7 dicembre 2022: le previsioni complete

Branko 7 dicembre Ariete

La Luna di oggi ti incoraggia a cercare amicizie, nuovi contatti e a sentirti parte di gruppi, circoli e qualsiasi tipo di comunità. Sarai più aperta ai bisogni e alla cura degli altri, come una “madre di tutti”. Consenti lo scambio emotivo e intellettuale con coloro che ti sono cari. Sostegno a gruppi e cause popolari.

Branko 7 dicembre Toro

La Luna di oggi ti incoraggia a crescere nel lavoro e nella carriera. Cerca soluzioni innovative e contatti professionali. Il tuo carisma di fronte al pubblico è in aumento, il che rende più facile attirare più persone verso il tuo mestiere. Ti sentirai come a casa al lavoro. Usa la sensibilità quando eserciti l’autorità. Uso del magnetismo per attirare il pubblico verso il tuo lavor

Branko 7 dicembre Gemelli

La Luna di oggi ti incoraggia ad essere libero, a cercare nuovi orizzonti e prospettive. Cerca di ampliare la tua visione della vita con nuovi concetti. Le esperienze che portano ampiezza e rinnovamento saranno le benvenute. Anche la tua connessione con il tuo senso di fede si espande, portando più fiducia e ottimismo. Sicurezza per avventurarsi e cercare un’espansione innovativa.

Branko 7 dicembre Cancro

La Luna di oggi ti stimola di più allo scambio affettivo e sessuale, una consegna più profonda all’altro (e a te stesso). La tua apertura emotiva sarà ancora maggiore, permettendoti di esplorare argomenti emotivi e psicologici difficili, ma con il tono freddo e obiettivo dell’Acquario. Il suo reggente ti porta un approfondimento nel campo emotivo, ma con un tono più oggettivo.

Branko 7 dicembre Leone

La Luna di oggi ti incoraggia ad aprirti di più alle relazioni. La tua sicurezza emotiva verrà dall’essere aperto allo scambio con gli altri, comprendendo il loro mondo e le loro idee. C’è anche una ricerca di più ponderazione ed equilibrio qui. Prova a vedere le tue emozioni come qualcuno che osserva dall’esterno. Sicurezza che deriva dall’interazione con altre persone.

Branko 7 dicembre Vergine

La Luna di oggi ti incoraggia a cercare più contatto con il mondo materiale, il lavoro, il servizio, la routine, la salute e il corpo fisico. La tua connessione a temi così familiari sarà ancora più grande ora. Usa la sensibilità per superare le esigenze di tali aree. Intuizione pratica. Cerca di essere utile e fai quello che puoi, ma senza dimenticare di impostare un tono innovativo.

Branko 7 dicembre Bilancia

La tua connessione con te stesso è alta. La sicurezza emotiva qui deriva dall’essere veramente chi sei, dall’esprimere ciò che senti e la tua soggettività. Il lato creativo e artistico viene fortemente stimolato. Anche l’esperienza di romanzi e avventure. Esprimi irriverentemente il tuo essere. Espressione del bambino interiore e del potenziale lato ludico.

Branko 7 dicembre Scorpione

La Luna di oggi ti incoraggia ad essere in contatto emotivo con le tue radici, il passato, la casa e la famiglia. Ma tutto questo va visto dall’ottica oggettiva del segno dell’Acquario. C’è un’intelligenza emotiva qui per elaborare i problemi emotivi. Lasciati interiorizzare con obiettività. Collegamento con le origini, le radici e ciò che è familiare, ma con razionalità.

Branko 7 dicembre Sagittario

La Luna di oggi stimola il tuo campo mentale, portando intuizioni e spunti importanti. Non preoccuparti troppo della logica o della linearità, ma di aprirti a tali stimoli. La sua comunicazione acquista carisma e irriverenza. Anche la verbalizzazione di sentimenti o problemi nascosti è in aumento. Ricettività oggettiva a tutto ciò che ti circonda.

Branko 7 dicembre Capricorno

Oggi la Luna ti incoraggia a lavorare con il mondo materiale e le finanze. Usa il tuo intuito per cercare le migliori soluzioni pratiche. Oggi offre la possibilità di una rapida rigenerazione, di vedere più chiaramente l’autostima e di dare uno scopo utile a tali percezioni. Percezione oggettiva di tutto ciò che porta sicurezza materiale e di talenti e risorse.

Branko 7 dicembre Acquario

La Luna nel vostro segno (solare o nascente) vi porta maggiore sensibilità e soggettività. Le tue emozioni sono più chiare e richiedono espressione. Aumenta anche la tua capacità di accogliere e di essere ricettivo. Usa la tua naturale razionalità per esprimere questo lato emotivo nella giusta misura. Vivi appieno le tue emozioni.

Branko 7 dicembre Pesci

La tua connessione con il lato sottile e spirituale della vita aumenta con il passaggio della Luna attraverso questa sfera della tua vita oggi. La chiarezza con cui vedi questioni spirituali, psichiche e sottili è in aumento. Analizzare le emozioni personali e collettive con maggiore distacco e razionalità. Migliorata la connessione con la spiritualità e i progetti collettivi.