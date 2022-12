Oroscopo Branko domani 9 dicembre 2022: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Oroscopo Branko 9 dicembre Sagittario

Questo sarà un giorno ideale per iniziare nuove e fruttuose amicizie e persino per gettare le basi per una nuova storia d’amore che riempirà la tua giornata di eccitazione. Gli influssi planetari vi sono molto favorevoli, ma sarebbe un errore restare a casa da soli, oggi dovete interagire perché potreste avere molto da guadagnare.

Oroscopo Branko 9 dicembre Capricorno

Sarà difficile per te goderti appieno questa vacanza perché le preoccupazioni ti travolgeranno, anche se affacciandoti all’esterno cercherai di non darlo a vedere. Preoccupazioni materiali, lavorative o familiari, così oggi puoi vivere una giornata piacevole fuori ma un po’ angosciante dentro. Devi calmarti.

Oroscopo Branko 9 dicembre Acquario

Non sarai in grado di goderti un giorno felice come meriti perché un imprevisto problema familiare te lo impedirà o, nel migliore dei casi, potrebbe renderti le cose abbastanza difficili. L’Acquario è il segno delle grandi sorprese e oggi si avvererà sotto forma di una disavventura familiare o economica, o qualcosa che le racchiuda entrambe.

Oroscopo Branko 9 dicembre Pesci

Riceverai aiuto, protezione o una piacevolissima sorpresa da un amico, anche uno che è molto più amico di quanto pensassi. Nello stesso modo in cui raggiungi sempre chi ha bisogno di te, ora un altro ti raggiungerà per risolvere qualcosa che ti preoccupa molto e darti di nuovo speranza.