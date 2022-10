Oroscopo Branko domani e dopodomani 20 e 21 ottobre 2022, lo zodiaco segno per segno

Devi essere molto cauto quando prendi una decisione su un business. Non dovresti fidarti di tutto ciò che ti viene detto. Farai bene al lavoro, se rimani calmo in ogni circostanza. Innamorato, devi essere colui che promuove l’armonia con il tuo partner. Abbandonate le liti e gli sterili dibattiti e dedicatevi ad amarvi. Chi è il segno dell’Ariete dovrebbe optare per il raduno all’inizio della settimana. Nel corso dei giorni, la sua autostima aumenta. Sappiate preservare la vostra individualità e cercate di non mescolare amicizie e finanze, perché la tensione lunare Marte, Nettuno e Giove favorisce i conflitti, soprattutto il sabato. La domenica chiede ancora momenti di introspezione per ricaricarsi.

Toro

I tuoi capi ti mostreranno la fiducia che hanno in te in questo giorno, quindi preparati a raggiungere gli obiettivi e gli obiettivi che si sono prefissati per te. Le stelle sono a tuo favore professionalmente. In amore, è un momento molto favorevole per la conquista e le relazioni in genere. Organizzati in modo da vedere che molto presto il piano sentimentale cambierà. Il consiglio per il Toro è quello di iniziare la settimana concentrandosi sulla pianificazione di routine. La fase sarà perfetta per il cambiamento, poiché l’armonia Luna-Giove tra la famiglia e il settore di crisi amplia la tua percezione delle sfide. Nel fine settimana, scommetti su attività culturali che arricchiscono il tuo bagaglio di conoscenze. Domenica, il tuo carisma sarà in aumento.

Gemelli

Le tue condizioni di lavoro miglioreranno notevolmente e con esse la tua economia che tanto ti preoccupa. Cerca di non raccontare i tuoi piani e le tue strategie perché ti rubano le energie. Innamorato, dovrai prendere presto una decisione importante con il tuo partner che cambierà la tua vita dal cielo alla terra. Coloro che sono del Segno dei Gemelli dovrebbero prestare attenzione alla loro relazione con l’universo materiale, con la Luna Calante nell’area finanziaria. La sua espressività e intraprendenza nelle relazioni emergono con la Luna e Giove armonizzati. Dovresti ancora affrontare alcune frustrazioni con la tensione tra Luna, Saturno e Urano per tutta la settimana. Cerca di concentrarti sulla cura di sé! La domenica emerge la creatività. Dai priorità alle attività che arricchiscono il tuo bagaglio culturale.

Cancro

Devi concentrarti sugli affari perché se abbassi la guardia puoi perdere molti soldi e l’obiettivo è migliorare le finanze il prima possibile per raggiungere gli obiettivi proposti. Innamorato, devi uscire, divertirti e dimenticare quella persona del passato che non ti si addice. Ricorda che la decisione che hai preso, difficile, è stata necessaria per la tua tranquillità. Il movimento della Luna suggerisce di concentrarsi sui momenti di benessere per l’inizio della settimana del Segno del Cancro. Avrai la motivazione per affrontare le sfide di questa fase. Mercoledì la tensione Luna-Saturno-Urano evidenzia alcuni conflitti. Più avanti nel corso della settimana, l’energia di rinnovamento promossa dall’armonia tra Luna, Urano e Plutone ti porta ad esporre le tue idee con facilità. La domenica sarà leggera e divertente. Godere!

Leone

Devi avere iniziativa e creatività nel tuo lavoro in modo che i tuoi superiori possano apprezzarti e ottenere quell’aumento delle tue finanze per il quale hai lottato. Frenare le spese inutili. Innamorato, non forzare le situazioni con quella persona che vuoi catturare. È spontaneo e affettuoso che a poco a poco ce l’avrai tra le mani. Il cielo della settimana segnala l’importanza del Segno del Leone coltivando momenti di introspezione. Sarai molto disposto a inseguire ciò che vuoi in questo periodo. Nel quarto, le avversità possono essere potenziate con la luna, Saturno e Urano tesi. Sii maturo e sappi rispettare i tuoi limiti. Il fine settimana sarà un’intimità a casa.

Vergine

Eri un po’ emotivamente sbilanciato e questo ti stava causando problemi sul lavoro. Calma e tanta pazienza che presto le cose cambieranno. In amore, prenditi cura dei tuoi rapporti familiari, ti daranno più soddisfazioni di quanto pensi. Dovresti cercare più approccio dal tuo partner con la tua vita sociale. Il segno della Vergine dovrebbe approfittare dell’inizio della settimana per rafforzare le partnership e ottimizzare il budget. Trasformerai le sfide in opportunità. La settimana riserva anche situazioni complesse. Prenditi un momento solo per te stesso e concentrati sulla cura di sé. Venerdì arriveranno cambiamenti positivi. Vitalità e carisma saranno il segno della domenica.

Bilancia

A livello professionale bisogna avere molta pazienza ed evitare complicazioni perché le cose non vanno molto bene, ma tendono a migliorare nel tempo. Non è il momento migliore per prendere in prestito denaro, ma per risparmiare. Innamorato, prenditi cura di quella persona che è entrata nella tua vita per darti amore ed essere il tuo fedele compagno. Non lasciare che la tua impulsività danneggi la relazione. Il segno della Bilancia dovrebbe iniziare la settimana concentrandosi sul lavoro. L’armonia Luna-Giove favorisce il suo lato fraterno. Alcuni conflitti interpersonali incroceranno ancora il loro cammino con la tensione tra Luna, Saturno e Urano. L’armonia della Luna con Marte, Sole e Venere ti apre la strada per ritrovare l’equilibrio e assumere una postura flessibile e umoristica di fronte a situazioni complesse. Domenica, l’ingresso di Sole e Venere nell’area materiale espande la loro creatività, portando all’ottimizzazione delle risorse e all’economia sostenibile.

Scorpione

Devi organizzarti e pianificare le strategie per presentarle ai tuoi superiori in modo che possano approvare e avviare l’attività, perché altrimenti l’economia non migliorerà a breve termine. Innamorato, non prestare attenzione ai pettegolezzi e agli intrighi di terze parti. La vostra relazione è due e quello che succede tra voi deve risolverlo in coppia. Le sfide che emergono sono l’occasione perfetta per il Segno dello Scorpione di rivedere i propri atteggiamenti. La fase favorisce la sua focalizzazione sull’ambiente di lavoro. Avrete bisogno di diplomazia per affrontare i conflitti che potrebbero sorgere a causa della tensione che coinvolge Luna, Saturno e Urano. Durante il fine settimana, alternare responsabilità e tempo libero per evitare lo stress, come suggerisce l’armonia della luna con Marte, Sole e Venere. La tua fiducia in te stesso sarà favorita dall’ingresso del Sole e di Venere nel tuo segno.

Sagittario

Organizza bene il tuo tempo, è ciò di cui hai bisogno affinché tutto vada bene per te negli affari. Avrai molti incontri che metteranno in alto il tuo nome e otterrai molti successi. Dialoga con gli altri e sarai in grado di risolvere i problemi in sospeso. Innamorato, prenditi cura del tuo partner, persone del genere non si trovano dietro l’angolo. Diventa creativo e ama con fiducia. Il segno del Sagittario inizia la settimana in modo sicuro se le sue azioni. Sarà un periodo favorevole per agire per le vostre ambizioni. Fai attenzione a non impegnarti in discussioni controverse che potrebbero generare attriti a causa di Urano e Saturno tesi verso la Luna. Mercoledì e giovedì, preparati per eventi imprevisti. Conta sulla collaborazione delle persone che ti circondano. Durante il fine settimana, cambiamenti che possono avvantaggiarti.

Capricorno

Mantieni la calma sul lavoro perché la situazione è molto difficile e turbolenta con i tuoi superiori. Sarai quel punto centrale per raggiungere l’equilibrio che cercano con la squadra che gestisci. Innamorato, cerca l’armonia nella tua vita e per questo devi abbassare due al tuo carattere. Il tuo partner ha bisogno del tuo sostegno, non molestarlo. Chi è il Segno del Capricorno dovrebbe approfittare del suo carisma aflora con Sole e Venere nel settore delle amicizie e migliorare la convivenza con i loro coetanei. Urano e Saturno tesi verso la Luna vi chiedono di risparmiare. La determinazione e un profondo senso critico ti portano ad agire per le tue ambizioni. Durante il fine settimana, valuta ciò che ogni persona ha meglio.

Acquario

Ci sono soldi che ti dovevano e che presto arriveranno nelle tue mani, prova a investirli in un buon affare. A livello professionale, sei in un buon momento e dovresti approfittarne per creare e pianificare. Innamorato, esci dalla noia il fatto di non avere un partner non significa che ti rinchiuderai e dimenticherai la tua vita sociale. Equilibrio dovrebbe essere la parola chiave per il segno dell’Acquario all’inizio della settimana. Sarai incline allo scambio di idee con Luna e Giove armonizzati nell’asse relazione-comunicazione. Alcune sfide tendono a risvegliare il suo lato più critico. Più tardi nel corso della settimana, l’armonia tra Luna, Urano e Plutone si rafforza e beneficia i cambiamenti nella tua vita. Cerca di pianificare i tuoi obiettivi evitando di agire d’impulso, poiché avvertono Marte, Nettuno e Giove tesi verso la Luna.

Pesci

È giunto il momento per loro di apprezzarti come professionista e darti l’opportunità per cui hai combattuto per tutto questo tempo. Non preoccuparti, quel progetto è già nelle tue mani. Innamorato sei seducente e vuoi passione ma sei solo. La prima cosa che dovresti fare è trovare un modo per uscire, divertirti e prepararti all’incontro con una persona speciale. Il cielo astrologico con la Luna sull’asse social-intimo indica che il Segno dei Pesci dovrebbe preservare la sua individualità all’inizio della settimana. L’armonia di Luna e Giove nel settore routine e finanza favorisce una visione dinamica, che ti porta ad ottimizzare la tua contabilità. Inoltre, le sfide ti faranno ripensare alle tue idee. La fase richiede di capire che i cambiamenti richiedono tempo di maturazione. Goditi la domenica per connetterti con te.