Oroscopo Branko e Paolo Fox domani 10 novembre 2022, le previsioni complete

Oroscopo Branko e Paolo Fox 10 novembre Ariete



Marte, il tuo sovrano, ha un aspetto provocatorio in Mercurio. Sei concentrato sull’agire in modo innovativo nel campo materiale e finanziario, ma devi ricordare di pensare anche in termini di creatività e realizzazione personale. Fai attenzione, però, a non esagerare con le tue risorse con distrazioni eccessive. Cerca di bilanciare mente e azione tra finanze e tempo libero.

Oroscopo Branko e Paolo Fox 10 novembre Toro



Marte nel tuo segno (solare o ascendente) ti dà un grande impulso all’individualità e all’indipendenza. Tuttavia, la tua mente sonda problemi emotivi e familiari che non dovrebbero essere ignorati. Cerca di affrontare questi problemi, ma senza perdere il tuo senso di individualità e autostima. Agire per il futuro, ma riconoscendone le radici e la sensibilità.

Oroscopo Branko e Paolo Fox 10 novembre Gemelli



Mercurio, il suo sovrano, fa un aspetto provocatorio a Marte. C’è una forte attenzione al tuo campo naturale di intelletto, studio e comunicazione. Tuttavia, i problemi subconsci ed emotivi stanno emergendo e devono essere espressi. Riconosci i tuoi problemi emotivi e cerca di sfogarti in processi terapeutici o conversazioni davvero produttive.

Oroscopo Branko e Paolo Fox 10 novembre Cancro



Ora potrebbe esserci un conflitto tra la direzione dei gruppi, le amicizie o le cause di cui fai parte ei tuoi valori personali. Cerca di esprimere ciò che apprezzi veramente, ma evita conflitti eccessivi con gli altri. Cerca di bilanciare la tua vita personale e pubblica. La Luna, il tuo sovrano, è nel tuo segno e ti consente di connetterti facilmente con ciò che conta davvero.

Oroscopo Branko e Paolo Fox 10 novembre Leone



Mercurio nel tuo segno (sole o sorgere) ti rende facile capire te stesso ed esprimerti. Questo ora può stimolare il progresso della tua carriera e dei tuoi progetti. Cerca di esprimere chi sei, ma fai attenzione quando hai a che fare con le autorità o coloro che detengono il potere. Assumi prima di tutto chi sei e cerca le tue vie innovative nel mondo.

Oroscopo Branko e Paolo Fox 10 novembre Vergine



Mercurio, il suo sovrano, fa un aspetto provocatorio a Marte. La tua mente sonda problemi profondi, subconsci, psicologici e/o spirituali, portandoti a riconnetterti con te stesso. Ma dovresti stare attento all’impulsività che può prevalere su questa connessione. Ti stai riformulando prima del tuo prossimo ciclo e ti espanderai, ma prima dovresti prenderti del tempo per connetterti con la tua sensibilità e il tuo contenuto emotivo.

Oroscopo Branko e Paolo Fox 10 novembre Bilancia



Oggi può esserci conflitto tra la necessità di interagire socialmente e le tue emozioni profonde. Sarà necessario cercare un equilibrio tra queste due sfaccettature. Cerca di comunicare onestamente e tenendo in considerazione le tue emozioni, ma senza essere aggressivo. Cerca una calma assertività quando esprimi ciò che senti e sii trasparente nelle relazioni.

Oroscopo Branko e Paolo Fox 10 novembre Scorpione



Marte, il tuo sovrano, ha un aspetto provocatorio in Mercurio. C’è un focus sulle relazioni, ma devi usare la tua autorità e il senso dei confini per interagire meglio. Saper stare con gli altri, ma senza dipendere o rinunciare alle proprie decisioni. Non tutto ciò che l’altro vuole o desidera è in linea con ciò che desideri per te stesso e devono esserci consenso e negoziazione.

Oroscopo Branko e Paolo Fox 10 novembre Sagittario



La tua mente ti spinge verso l’espansione, l’ottimismo e il viaggio, ma c’è un forte senso di radicamento che ti spinge ad agire nel presente. Queste sfaccettature devono bilanciarsi; né ossessione per le cose materiali, né idealizzazioni irrealistiche. Cerca di agire nel presente per realizzare i tuoi sogni e i tuoi progetti futuri. Azione realistica, ma guidata da credenza e fede.

Oroscopo Branko e Paolo Fox 10 novembre Capricorno



Hai sentito più bisogno di esprimerti nel tuo potere personale, nella creatività e nel delimitare il tuo spazio. Oggi, però, devi anche ascoltare le tue emozioni profonde. La necessità di una comunicazione più affettiva, sessuale e/o emotiva, ma senza perdere di vista il nord in se stessi. Cerca di esprimere l’emotivo, ma senza aggressività.

Oroscopo Branko e Paolo Fox 10 novembre Acquario



C’è un forte stimolo alla comunicazione con il partner, l’altro e le persone in generale. Tuttavia, le tue emozioni si stanno esaurendo e devi essere assertivo e non aggressivo. Cerca di meditare sulle tue emozioni e su ciò che l’altro ti incita. Devi essere onesto, ma puoi anche essere leggero e creativo nella tua comunicazione reciproca.

Oroscopo Branko e Paolo Fox 10 novembre Pesci



C’è un forte impulso comunicativo e mentale all’opera in te in questo momento. Tuttavia, dovresti prestare attenzione alla praticità e ai dettagli. Potresti avere molte idee, ma ricorda che tutto richiede una pianificazione per arrivare a buon fine. Le scelte dovrebbero essere molto ben ponderate prima di decidere solo d’impulso. Rifletti anche prima di dare risposte aggressive. Cerca il peso.