Oroscopo Branko e Paolo Fox domani 14 agosto 2022, le previsioni

Ariete

Oggi avrai molte preoccupazioni o preoccupazioni relative a questioni lavorative e materiali, anche se sei in vacanza o in un ambiente totalmente distaccato da queste questioni. Tuttavia, non potrai evitare di preoccuparti, o di preoccuparti, di ciò che è successo o di ciò che accadrà d’ora in poi nella tua vita.

Toro

Anche se tutto fila liscio, oggi la Luna non è in armonia e sarai pieno di preoccupazioni o proverai ad affrontare problemi o difficoltà che in realtà non esistono. Se c’è qualcosa che ti preoccupa, sarà quasi sicuramente di poca importanza, anche se puoi farne un mondo intero.

Gemelli

Mercurio, il tuo pianeta dominante, oggi sarà dissonante e di conseguenza avrai i nervi a fior di pelle o un’instabilità molto maggiore del solito, anche se in realtà sarà solo un giorno come un altro. Mostrerai una grande attività, sia fisica che intellettuale.

Cancro

Caro Cancro, riposa la tua mente e il tuo cuore, dona pace alla tua anima e non dimenticare mai che gli unici nemici e pericoli che hai davvero sono quelli che sono nella tua testa. Ma nella vita reale sei molto più fortunato di quanto pensi, anche se non ti fermi quasi mai a pensarci, ma presto vedrai che è vero.

Leone

Il Sole è nel tuo stesso segno e le stelle si muovono a tuo favore, quindi oggi avrai l’opportunità di trionfare su un ostacolo o un problema materiale, o anche su un nemico. Oggi sarà un giorno di vittoria e riconoscimento per te, qualcosa che ti ha infastidito, minacciato o fermato è sparito dalla tua vita per sempre.

Vergine

Buone notizie ti aspettano in relazione al tuo lavoro o ai tuoi affari materiali. Anche quando sei in vacanza non dimentichi mai le tue responsabilità e la vita ricompenserà, ancora una volta, i tuoi grandi sforzi e sacrifici che fai sempre sia per te che per gli altri. Arriva una gioia inaspettata.

Bilancia

Il destino sta intervenendo a tuo favore in modo che tu possa goderti una vita più felice o più fortunata. Avete un momento magnifico per realizzare ogni tipo di unione, sia d’amore e di amicizia, ma anche di lavoro. Ora fortuna e opportunità ti arriveranno da altre persone o dal tuo partner.

Scorpione

Fortuna, opportunità o cambiamenti in meglio in relazione al lavoro e ai tuoi affari materiali. Se in questi giorni ti stai godendo una meritata vacanza, dovresti pianificare il futuro perché al tuo ritorno si apriranno per te strade migliori o più felici e finalmente arriverà il momento di raccogliere quel frutto che tanto hai meritato.

Sagittario

Oggi un giorno di tristezza ti minaccia perché mentre le stelle ti inviano le loro migliori energie e tu hai la possibilità di realizzare molti dei tuoi sogni, saprai anche della disgrazia di un familiare o di una persona molto cara, che causerà sei grande sconforto perché niente puoi fare per aiutarlo o sollevarlo.

Capricorno

Oggi è un giorno fortunato per te, perché stai per trionfare su un ostacolo, un pericolo o forse un nemico, in ogni caso, qualcosa che ti stava causando grande preoccupazione. Ora puoi goderti uno dei pochi momenti di fortuna che il destino ti permette di godere. Il tuo percorso verso il successo è cancellato.

Acquario

Sei pieno di preoccupazioni e hai bisogno di attività e iniziativa, sia fisiche che intellettuali, hai bisogno di sentirti utile e sentire che stai facendo qualcosa che vale o può essere di beneficio agli altri. Se la vita ti condanna a vivere una vacanza passiva e familiare, passerai un brutto periodo o sprofonderai in infinite riflessioni.

Pesci

La Luna sarà oggi nel tuo segno, ma in una posizione poco armoniosa e che può farti cadere in alcuni bassi emotivi o in una maggiore instabilità e irrequietezza, anche se non c’è motivo che giustifichi davvero queste cose. Cerca di ignorare i fantasmi nella tua mente e mantieni i momenti felici.