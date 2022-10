Oroscopo Branko e Paolo Fox domani 14 ottobre 2022, le previsioni complete

Ariete

Le soluzioni sono alla tua portata, devi solo applicarle e vedrai come il business comincerà a fluire. In amore, ammettere di aver sbagliato è saggio, quindi scusarsi e fare ammenda non è umiliarsi, anzi, parla bene di te.

Toro

Hai molte cose da fare prima di pianificare quel viaggio che avevi in ​​mente da molto tempo. Organizzati e traccia il percorso per raggiungere quel momento. Innamorato, non puoi lasciare che tutto il tuo tempo sia per lavoro, anche il tuo partner ha bisogno di attenzioni.

Gemelli

Smetti di preoccuparti degli altri e concentrati sulla soluzione della tua vita in modo da poter avanzare professionalmente. In amore, la fedeltà al partner è uno degli elementi importanti per consolidare una relazione. Se ciò non esiste, non ha senso continuare insieme.

Cancro

A volte è necessario dare spazio ad altri per contribuire con idee, che permettano alle aziende di andare avanti e all’azienda di crescere. In amore, misura molto bene ciò che dirai al tuo partner perché il tuo atteggiamento può ferire e causare una situazione di cui potresti pentirti.

Leone

Il tuo carattere non può continuare così perché stai danneggiando l’intero ambiente di lavoro e hai bisogno di collaborazione per rimuovere tutto il lavoro accumulato. In amore, non cercare colpevoli dove non ce ne sono, tu e nessun altro ma devi risolvere i torti che hai con il tuo partner.

Vergine

La tua capacità inventiva è di un milione e questo ti aiuterà nella pianificazione di nuovi progetti. In amore, la famiglia cerca di entrare nella tua relazione, non permetterlo perché questo ti porterà molti problemi e hai bisogno di tranquillità.

Bilancia

Festeggia quella promozione che stavi aspettando da così tanto tempo è già lì. Devi impegnarti a essere ancora più proattivo sul lavoro in modo che le finanze migliorino. In amore, devi riflettere su ciò che metti da parte per il lavoro. Quella persona speciale vuole conquistarti e tu non glielo permetti.

Scorpione

Non lasciare che la famiglia interferisca nei tuoi affari perché così tante opinioni possono causare problemi economici che possono danneggiarli. Innamorato, c’è un amico che cerca il tuo sostegno per andare avanti, quindi aiutalo perché in futuro potrebbe avvantaggiarti.

Sagittario

C’erano molte cose che non ti permettevano di fluire nel tuo lavoro, ma con questo cambiamento le cose stanno migliorando e hanno ottime prospettive. Innamorato, accetta gli inviti che ti vengono fatti per uscire dalla routine. Incontrerai persone simpatiche.

Capricorno

Non dovresti isolarti perché ciò ti farà scoraggiare e non raggiungere gli obiettivi che ti sei prefissato. Innamorato, rifletti perché la gelosia ti sta causando molti problemi con il tuo partner. Risolvi e volta pagina.

Acquario

Devi rilassarti un po’ perché tanta paura ti porterà problemi di salute. Ci sono soldi che arrivano nelle tue mani e dovresti pensare molto attentamente a cosa investirli. Innamorato, vuoi uscire, incontrare nuove persone, quindi chiama i tuoi amici e fallo. Hai tutto il diritto di divertirti.

Pesci

Fai attenzione agli eccessi, evitali perché a lungo andare il tuo corpo può soffrire. Affronta problemi e preoccupazioni al passo. Innamorato, qualcuno vuole avvicinarsi a te in un piano di conquista e la cosa migliore è che ti piace. Vai avanti, se la caveranno molto bene.