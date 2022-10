Sapete chi è Angelo Donati marito di Milly Carlucci? Età, carriera, vita privata, figli

Angelo Donati è il marito della conduttrice di Ballando con le stelle Milly. Anche se di lui si sa poco, sembra che sia stato il compagno e conduttore di Milly per tutta la vita. La coppia è sposata da oltre 35 anni e si è unita in matrimonio il 21 aprile 1985. Da allora i due hanno avuto due figli: Angelica Krystle (nata nel 1988) e Patrick (nato nel 1992). Scopriamo di più sulla sua vita privata e sulla sua carriera.

Nato nel 1948, si è laureato alla Sapienza nel 1973 e si è poi negli Stati Uniti. Ha fondato un’impresa di costruzioni, la Donati Spa, nel 1978 e anche altre società immobiliari tra gli Stati Uniti e la Gran Bretagna. Oggi la figlia Angelica lavora come dirigente d’azienda nelle attività americane della famiglia; non ha mai avuto momenti di crisi né con il padre Milly né con il fratello Angelo, che hanno costruito negli anni un ottimo rapporto.

Le parole della presentatrice implicano che lei e suo marito erano pronti per le responsabilità della genitorialità quando sono sposati e che hanno un forte senso della famiglia dai loro genitori. È anche implicito che, sebbene siano persone molto diverse, le loro differenze si completano a vicenda. Per Milly e marito erano occasionalmente in disaccordo sull’opportunità di avere un terzo figlio, Milly perché forse alla fine rinunciò all’idea perché riteneva che non fosse abbastanza importante per discuterne.

Chi è Milly

All’anagrafe il suo nome è Camilla Patrizia Carlucci, nata il 1 ottobre 1954 a Sulmona. E’ figlia di un generale dell’esercito italiano, Luigi Carlucci e Maria Caracciolo. E’ sorella della conduttrice televisiva, l’ex parlamentare ed ex sindaca Gabriella e della conduttrice e regista Anna. Ha vissuto la sua infanzia ad Udine e poi si è trasferita a Roma. Da ragazzina si è appassionata al pattinaggio artistico a rotelle. Con la squadra della skating Folgore roma ha vinto il campionato italiano assoluto nella classifica di società. Ha vinto nel 1972 il concorso di bellezza Miss Teenager. E’ approdata in tv e nel 1992 ha condotto il Festival di Sanremo con Pippo Baduo. A partire dal 2005 conduce Ballando con le stelle il programma che ha avuto un grandissimo successo.