Oroscopo Branko e Paolo Fox domani 19 novembre 2022, le previsioni

ARIETE



La consapevolezza del tuo senso di autostima è stata elaborata dal passaggio del Sole in Toro e ora raggiunge un apice che ti mostra che puoi prendere più possesso della tua vita professionale, della tua autorità e/o comando della tua vita . Avrai più chiarezza nel vedere cosa vuoi ottenere e costruire nella vita e quali cambiamenti sono necessari.

TORO



Il Sole nel tuo segno (solare o nascente) ti porta una maggiore consapevolezza di te stesso. Oggi, in particolare, potrai vedere i benefici cambiamenti in atto nella tua vita. Cerca di vedere che il cambiamento può essere qualcosa di estremamente liberatorio. L’energia facilitata di oggi ti permette di fare cambiamenti consapevoli e strutturati.

GEMELLI



Oggi ti rende più facile comprendere le istanze più inconsce di te stesso. Vedrai le profondità più chiaramente, così come le emozioni difficili che devono essere superate. Stai per arrivare al tuo compleanno e devi lasciare andare ciò che non si adatta più al nuovo ciclo. La chiarezza e l’accettazione del proprio lato oscuro sono state facilitate.

CANCRO



Oggi ti porta la consapevolezza di gruppi, amicizie e organizzazioni, ma con occhio critico e cambiamento. Il tuo bisogno di giustizia e correzione ti rende facile vedere cosa deve essere cambiato in tali contesti collettivi. I cambiamenti nelle relazioni mostrano anche che è possibile relazionarsi con maggiore pragmatismo e obiettività.

LEONE



Il Sole in Toro ti ha reso consapevole della tua carriera, vita lavorativa, immagine pubblica, autorità e percorso di vita. Ora arriva al culmine. Vedrai le modifiche che devono essere apportate, poiché hai approfondito i dettagli e l’erogazione del servizio. Fare bene il proprio lavoro ora ti dà maggiore sicurezza per avere posizionamento e concentrazione.

VERGINE



Sole e Plutone portano vibrazioni facili a te che hai la Vergine forte nella tua mappa. Sarai molto più appropriato e consapevole del tuo potere personale e del tuo posto nel mondo. Questo periodo ti ha portato nuove prospettive e possibilità e presupponendo che il tuo potere personale e la tua creatività si siano rafforzati. Scopri il lato vantaggioso di uscire da situazioni limitanti.

BILANCIA



Oggi avrai maggiore chiarezza e consapevolezza delle tue emozioni profonde. La tua sensibilità è stata lavorata a lungo e ora questo ti rende più facile comprendere ed elaborare più facilmente determinati schemi emotivi. L’esperienza affettiva e/o sessuale favorisce le trasformazioni personali e lo sbocciare del proprio lato più accogliente e ricettivo.

SCORPIONE



Oggi ti porta una maggiore consapevolezza delle relazioni e delle collaborazioni, permettendoti di approfondire e trasformare. Vedrai l’altro con più leggerezza e flessibilità, ma sentendoti comunque al sicuro. Avrai anche chiarezza nel posizionarti socialmente e interagire, ma senza perdere la tua essenza nel processo. Conversazioni significative e illuminanti in aumento.

SAGITTARIO

Il Sole in Toro ti ha portato alla consapevolezza della tua vita materiale, delle routine, del lavoro, della salute e di come prenderti cura del mondo materiale. Tutto questo è stato trasformato anche dal lavoro di Plutone. Oggi avrai maggiore chiarezza sui cambiamenti materiali e su ciò che rappresentano. Capacità di trasformazione della realtà oggettiva. Potenziare i cambiamenti.

CAPRICORNO

Plutone nel tuo segno (solare o ascendente) ti sta trasformando da anni, lentamente ma decisamente. Oggi vi porta la consapevolezza dei frutti di questi cambiamenti. Soprattutto nel senso di espressione di sé, creatività, gioia e spontaneità. Sentirai il potere di essere quello che sei e di esprimerti come chiede la tua coscienza.

ACQUARIO



Oggi ti porta la consapevolezza della tua vita affettiva, personale e familiare e delle trasformazioni necessarie in questo settore. Negli ultimi anni si è verificato un approfondimento del tuo senso di spiritualità e oggi ti mostra un maggiore senso di scopo nelle questioni emotive. Cerca di accendere quella luce interna e consentire cambiamenti salutari.

PESCI



Oggi ti porta la consapevolezza delle tue idee e delle trasformazioni che devono avvenire a livello intellettuale. Negli anni sei stato aperto a idee più progressiste, innovative e non standard. Tutto questo gli porta oggi una grande lucidità nel vedere la vita e anche nei processi intellettuali e comunicativi.