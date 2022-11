Oroscopo Branko e Paolo Fox domani 24 novembre 2022, le previsioni

ARIETE



Mercurio entra nel tuo segno (solare o ascendente) e ti incoraggia ad esprimerti e comunicare di più. Sarai più intenso quando esprimi le tue idee e parli di te stesso. Ricorda ora l’interiorizzazione richiesta dalla Luna per comunicare con trasparenza, ma anche con maturità.

TORO



La tua mente ora si rivolge al subconscio. I problemi non risolti tendono a emergere in modo da comprenderli meglio e integrarli. Cerca di capire le tue motivazioni emotive e spirituali. Attenzione all’uso inconscio della comunicazione. Il linguaggio dei sogni porterà messaggi importanti ora.

GEMELLI



Mercurio, il tuo sovrano, entra nel segno impulsivo e autentico dell’Ariete, che ti dà alcune di queste qualità in questo momento. Cerca di comunicare ed esprimere ciò che sei veramente. Soprattutto nella socializzazione di gruppo, nelle amicizie e nelle situazioni virtuali, sii fedele a te stesso. La tua mente cercherà schemi innovativi e pensare in modo diverso sarà una risorsa.

CANCRO



La tua mente ora si rivolge alla carriera, allo status, all’autorità e alla gestione della vita al di fuori. Cerca di esprimere con fermezza i tuoi limiti e impara a metterti in una posizione di autorità quando necessario. Nuove possibilità di lavoro attraverso contatti o mezzi di comunicazione. Anche la possibilità di conciliare più di una linea di lavoro.

LEONE



La tua mente ora si rivolge ai modelli più ampi della vita e della conoscenza. Qui non è sufficiente solo raccogliere informazioni, ma ragionare in schemi più ampi che interconnettono le informazioni. Il tuo bisogno di verbalizzare la tua fede, i tuoi principi o le tue convinzioni sarà alto. Cerca di ragionare di più sul significato della vita.

VERGINE



Mercurio, il tuo sovrano, entra nel segno impulsivo e autentico dell’Ariete, che ti dà alcune di queste qualità in questo momento. Ciò sarà particolarmente vero quando si ha a che fare con emozioni profonde. Cerca di capire ed esprimere ciò che senti. Il bisogno di scambio affettivo e sessuale è alto, manca una verbalizzazione e una comunicazione più diretta e onesta.

BILANCIA



La tua mente ora si rivolge all’area delle relazioni. Avrai più iniziativa per comunicare con l’altra persona, ma ricordati di metterti anche in una posizione di ascolto. La tua mente sarà fortemente connessa al tuo benessere e a quello dell’altro, cercando la vera giustizia. Possibilità di diversità e comunicazione nelle relazioni.

SCORPIONE



La tua mente è molto sul terreno pragmatico della vita. Sarà più attento alle routine, anche se potrebbe essere impaziente al riguardo. Momento di organizzazione, revisione delle abitudini e forza per far funzionare il proprio lavoro. Canalizza questa energia concentrando la tua mente sul lavoro e sui servizi. Anche la cura del corpo e della salute richiede attenzione.

SAGITTARIO



Questo periodo ti chiede di esprimere e verbalizzare te stesso e la tua creatività. La tua mente si rivolge al lato giocoso, all’espressione di ciò che è divertente, gioioso e autentico in te stesso. Diversi romanzi, hanno bisogno di avventurarsi e scoprire nuove possibilità. Comunicare pienamente e dalla tua coscienza.

CAPRICORNO



La tua mente si rivolge al personale e al soggettivo. I ricordi del passato possono affiorare per un’analisi più obiettiva. Anche i problemi familiari, personali e legati alla casa saranno più nella tua mente durante questo periodo. Cerca di riconoscere le tue emozioni, qualunque esse siano, ragionando per rendere più leggero questo lato della vita.

ACQUARIO



Questo è un periodo in cui la tua mente sarà molto attiva. Cogli l’occasione per cercare nuovi studi, strumenti comunicativi e per ascoltare diversi punti di vista. La tua comunicazione sarà intensa, ma fai attenzione a non avere un tono aggressivo. Anche il rapporto con fratelli, zii, cugini, vicini e conoscenti assume questo tono di irriverenza e onestà.

PESCI



La tua mente ora si rivolge al lato più pragmatico e oggettivo della vita. In particolare, le questioni finanziarie relative ai beni materiali richiederanno la tua attenzione. Cerca di organizzare questa sfera della vita e pensa anche a come puoi usare la comunicazione per migliorare i tuoi guadagni. Esprimi e comunica i tuoi talenti.