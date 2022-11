Oroscopo Branko domani 24 novembre 2022: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Oroscopo Branko 24 novembre Leone

Anche se in generale questa sarà una buona giornata, Marte vi invierà un raggio dissonante e oggi dovete stare particolarmente attenti a tensioni, litigi o litigi in casa, con il partner, in famiglia o anche sul posto di lavoro. Ma quello che in altri momenti non è così importante oggi potrebbe sfuggire di mano.

Oroscopo Branko 24 novembre Vergine

Oggi avrai dei momenti di depressione emotiva o malinconia, e allo stesso tempo qualche rischio di scontro o disaccordo con colleghi o persone intorno a te. Tuttavia, non ci sono motivi per questo, dal momento che le cose non ti andranno male e sarai tu, in realtà, ad avere brutti momenti.

Oroscopo Branko 24 novembre Bilancia

Oggi la Luna nuova ti porterà cambiamenti e sorprese importanti, un giorno che potrebbe essere molto diverso da quello che ti aspettavi, ma anche un giorno che potrebbe essere molto migliore o molto più emozionante. Anche oggi godrai di un’intuizione, o di un’ispirazione, molto più grande del solito e dovresti ascoltare ciò che suggerisce.

Oroscopo Branko 24 novembre Scorpione

Durante la giornata sarai un po’ teso o turbato perché avrai un forte conflitto interno tra i tuoi sogni e le tue illusioni rispetto a ciò che ti offre la vita reale, tra ciò che vorresti fare e le questioni di cui dovresti davvero occuparti Tutto sarà il prodotto della Luna nuova, un disagio temporaneo e solo emotivo.