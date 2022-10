Oroscopo Branko e Paolo Fox domani 24 ottobre 2022, le previsioni complete

ARIETE

AMORE: Non dovresti aver paura di esprimere i tuoi sentimenti, temere meglio di non essere in grado di mostrare quell’amore alle altre persone. SALUTE: Qualsiasi tensione può complicarti la giornata, fai attenzione. SOLDI: Ottieni di più da quei talenti per aprire più strade per il successo. Colore marrone. NUMERO: 29.

TORO

AMORE: Se ti lasci trasportare così tanto dalla paura, ti impedirà di raggiungere la felicità che stai cercando. SALUTE: Metti la completa distanza dalle cose che danneggiano la tua salute. SOLDI: regola bene il budget o le cose possono andare fuori controllo. Colore rosso. NUMERO: 32.

GEMELLI

AMORE: Aspettare la felicità seduto non ti farà venire da te così velocemente come vorresti. SALUTE: Qualsiasi problema medico posticipato può avere gravi conseguenze. SOLDI: Non perdere le opportunità che il destino ti mette di fronte. Colore bianco. NUMERO: 34.

CANCRO

AMORE: È sempre bello parlare delle cose prima che diventino più complicate. SALUTE: L’alcol nuoce alla tua salute in generale, quindi non farti del male non essendo in grado di porre fine a questo vizio. Attento. SOLDI: Nessun compito dovrebbe essere lasciato incompiuto. Colore giallo. NUMERO: 14.

LEONE

AMORE: Nel dubbio, è meglio astenersi poiché molte volte l’istinto per qualche motivo dà qualche tipo di segnale. SALUTE: Si raccomanda di prestare attenzione alla parte bassa della schiena. SOLDI: fai tutto il possibile per adempiere a ciascuno dei tuoi impegni in sospeso. COLORE: Arancio. NUMERO 21.

VERGINE

AMORE: Chi non esce in cerca di felicità difficilmente riuscirà a trovarla così facilmente. SALUTE: Passare un brutto momento può influenzare non solo il tuo umore, ma anche il tuo cuore. Più attento. SOLDI: Cerca nuovi orizzonti sul posto di lavoro. COLORE: viola. NUMERO 4.

BILANCIA

AMORE: Non consiglio di fare pressione su qualcuno per raggiungere i suoi obiettivi. SALUTE: Prestare molta attenzione alle infezioni allo stomaco. SOLDI: Non cadere in default durante questa prima metà del mese di maggio. COLORE: Nero. NUMERO 3.

SCORPIONE

AMORE: Ogni momento dovrebbe essere goduto invece di sprecare quei momenti importanti in recriminazioni. SALUTE: Prestare più attenzione ai disturbi alimentari. Cerca l’aiuto di cui hai bisogno. SOLDI: Non sprecare tutto ciò che ti è costato ottenere. Colore verde. NUMERO 10.

SAGITTARIO

AMORE: Attenzione alle cose confuse e che questo porta a deteriorare una buona amicizia. SALUTE: È sempre bene staccare un po’ dalle cose che aumentano il livello di stress. SOLDI: L’importante è sempre rispettare gli impegni di lavoro. COLORE: Marengo. NUMERO: 17.

CAPRICORNO

AMORE: Devi fare di più da parte tua se hai davvero l’intenzione di risolvere le cose. SALUTE: Fare più attenzione a non cadere in un consumo eccessivo di alcol. SOLDI: Il primo passo che devi fare è capire che le cose si ottengono con lo sforzo. Colore blu. NUMERO 2.

ACQUARIO

AMORE: Le relazioni si nutrono anche di quei piccoli dettagli che rendono le cose speciali. SALUTE: assicurati che i conflitti non danneggino il tuo stato d’animo. SOLDI: Tutto nella vita è un rischio, ma se serve per migliorare il tuo futuro allora ne varrà la pena. Lilla. NUMERO: 26.

PESCI

AMORE: È molto bello pensare le cose in un modo più calmo. L’impazienza non porta a buoni risultati. SALUTE: Fai più attenzione con gli sforzi eccessivi. SOLDI: L’importante è prendersi cura delle risorse che si hanno, altrimenti tutto può finire molto male. Grigio. NUMERO: 15.