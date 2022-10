Oroscopo Branko e Paolo Fox domani 27 ottobre 2022, le previsioni complete

Ariete



Mercurio termina oggi il suo ciclo retrogrado, caro Ariete, e potresti sentirti potenziato man mano che aumentano i ritardi nelle informazioni. I collegamenti mancanti vengono riempiti e questo fa muovere la palla con i progetti che sono stati posizionati in background. Dato che Mercurio sta cambiando direzione in questo momento, non hai ancora il via libera per grandi decisioni. Man mano che arriveranno ulteriori informazioni, ti sentirai meglio attrezzato per prendere decisioni, in particolare relative al lavoro, alle routine, alla salute e alle partnership. Se stavi aspettando comunicazioni, è probabile che lo faranno. Questo è un giorno utilizzato al meglio per osservare piuttosto che per agire, poiché il cambiamento sta avvenendo ora. Strategia e attendi qualche giorno prima di lanciare qualcosa di personalmente significativo. Più chiarezza è in arrivo.

Toro



Mercurio diventa diretto oggi dopo quasi tre settimane di moto retrogrado, caro Toro. Di conseguenza, potrebbero emergere nuove informazioni o una prospettiva diversa, che aiutano a chiarire alcune questioni, principalmente legate al tuo lavoro, alla salute, ai progetti creativi e alle questioni romantiche. Questo non è il momento per mosse rapide o audaci nel frattempo. Se intendi trattare le incomprensioni o la lentezza come un’opportunità per riprendere fiato e perfezionare i tuoi obiettivi, sarai in buona forma. I piani recenti potrebbero non sembrare necessari come una volta, ma i progetti che contano davvero andranno avanti con te! Ora, è meglio trattarlo come un giorno di transizione. La Luna si muove nel tuo settore spirituale, sollevando il tuo umore e l’interesse ad espandere la tua mente.

Gemelli



Con Mercurio che ruota dritto oggi dopo un ciclo retrogrado che è durato più di tre settimane, cari Gemelli, vedrai alcuni progressi o avanzamenti in progetti e sforzi che si sono bloccati, specialmente quelli relativi ai tuoi hobby, vita amorosa, casa o famiglia. Potrebbe esserci più chiarezza e possibilmente una migliore comunicazione nella tua vita personale nei prossimi giorni. Queste cose non accadono subito: sono graduali poiché Mercurio prende velocità nei prossimi giorni e settimane. È meglio trattare oggi come un periodo di transizione ed esercitare la pazienza. Puoi rivedere conversazioni o problemi che ti hanno lasciato perplesso nelle ultime settimane, ora con più informazioni o variabili da considerare. Oggi potresti non avere tutto ciò di cui hai bisogno per prendere le decisioni più importanti. Ciò nonostante,

Cancro



Mercurio termina oggi il suo ciclo retrogrado, caro Cancro, e i blocchi o i ritardi sembrano scomparire. Un vero senso che vuoi andare avanti ti viene ora. È probabile che le difficoltà di trasporto, apprendimento, istruzione, famiglia, casa e comunicazione vengano risolte entro la prossima settimana. Alcune delle tue idee o dei tuoi piani nelle ultime settimane potrebbero ora sembrare meno necessari o allettanti. Emergono nuove informazioni che ti mettono su un percorso diverso. Tuttavia, prendi nuovi progetti e sviluppi lentamente. È meglio che tratti la giornata come un giorno di transizione piuttosto che come un momento per mosse audaci. Proprio come Mercurio non riprende immediatamente la velocità normale, dovresti rallentare le cose.

Leone



Mercurio va dritto oggi dopo diverse settimane di movimento retrogrado, caro Leone, e può essere un’amichevole spinta in avanti, in particolare a livello mentale. Anche così, è meglio assimilare ed elaborare prima di procedere. A poco a poco, godrai di maggiore chiarezza nelle comunicazioni, nei trasporti, nelle amicizie e nelle finanze personali. Oggi richiede una cura in più con la comunicazione, gli acquisti e i fatti o le cifre. Cerca di facilitare il ritorno a decisioni e progetti. Anche se oggi può essere un po’ caotico mentre ci adattiamo al cambio di direzione e affrontiamo vari problemi, questa influenza è eccellente per migliorare la chiarezza e sbloccare aree che sono andate fuori dal radar o bloccate nelle ultime settimane.

Vergine



Mercurio, attualmente in transito nel tuo segno, ha svoltato subito dopo il movimento retrogrado dal 9 settembre, cara Vergine. Ha iniziato il suo ciclo retrogrado nel suo settore delle risorse. Nei prossimi giorni e settimane, l’indecisione svanisce e, idealmente, la recente contemplazione ripagherà, in particolare con le finanze, i piani personali, la salute e il lavoro. I ritardi scompaiono e i periodi di limbo finiscono quando emergono informazioni o una nuova prospettiva. Se guardi indietro, rivedendo e modificando, inizierai a goderti i frutti di quegli sforzi. Proprio come Mercurio non riprende immediatamente la velocità normale, puoi provare a seguire un percorso simile: rilassati per risultati migliori. La Luna di oggi lavora armoniosamente con te energicamente e tu sei ottimista.

Bilancia



È una buona idea essere più consapevoli di come ti esprimi oggi, cara Bilancia. Il pianeta della comunicazione, Mercurio, gira subito dopo il movimento retrogrado dal 9 settembre. Di conseguenza, le decisioni diventano più semplici e i ritardi aumentano. Molti recenti malintesi verranno probabilmente chiariti nei prossimi giorni e nelle prossime settimane. Tuttavia, il cambiamento stesso può amplificare efficacemente le aree problematiche, quindi fai del tuo meglio per evitare di concentrarti su questioni banali mentre Mercurio fa il suo dietrofront. Mercurio iniziò la sua ritirata nel suo segno, poi si ritirò. Ora Mercurio va dritto e vedrai alcune aree problematiche recenti districate, ma Mercurio non tornerà in Bilancia fino al 10, quando è probabile che arrivi ancora più chiarezza. Le scelte diventano più chiare.

Scorpione



Mercurio termina il suo retrogrado oggi, caro Scorpione, portando più chiarezza a qualcosa che stavi aspettando nei giorni a venire. Vedrai alcuni progressi in quelle relazioni e sforzi che hanno riscontrato ritardi o blocchi stradali. Problemi complicati e indecisioni verranno chiariti nei prossimi giorni e settimane. Per ora, è meglio essere particolarmente attenti nelle tue interazioni con gli altri e considerare che potresti perdere dettagli importanti. Tratta oggi come un giorno di transizione per ottenere risultati migliori ed evita di saltare per comunicare qualcosa in modo prematuro. Sebbene le aree problematiche non scompaiano immediatamente quando Mercurio va dritto, vedrai dei veri progressi mentre Mercurio torna lentamente alla sua velocità normale. Possono emergere informazioni che ti aiutano a prendere decisioni o scelte migliori.

Sagittario



Mercurio va dritto dopo più di tre settimane di movimento retrogrado oggi, caro Sagittario, e questo potrebbe avere l’effetto di sbloccare progetti e iniziative che hanno subito ritardi dal 9 settembre. Il cambiamento avviene oggi ed è meglio non affrettarsi a implementare nuovi piani. Invece, cerca di prenderti il ​​tuo tempo. Nei prossimi giorni i progetti di lavoro vanno avanti e si aprono le comunicazioni, in particolare con colleghi e capi, amici, genitori o dirigenti. Poiché questa battuta d’arresto è iniziata nel tuo settore dell’amicizia e poi è tornata alla tua casa della carriera e della reputazione, i ritardi e il limbo relativi a uno qualsiasi di questi dipartimenti della vita probabilmente si fermeranno nei prossimi giorni. Questi argomenti possono svoltare una svolta quando emergono nuove informazioni o una nuova prospettiva.

Capricorno



Mercurio termina oggi il suo ciclo retrogrado, caro Capricorno, e con la sua svolta diretta, ti sentirai presto più sicuro di prendere decisioni importanti. Trasmetterete anche le vostre idee con maggiore certezza. I blocchi iniziano a dissiparsi o la motivazione torna a perseguire progetti di lavoro. Potresti provare un po’ di disagio se sei stato via di recente e hai bisogno di un cambio di passo. Le condizioni potrebbero non essere chiare oggi quando si verifica il cambiamento, ma siamo a un punto di svolta, quindi è una buona idea considerare il giorno come un giorno di transizione. Nei prossimi giorni e settimane, è probabile che si realizzino progressi nei tuoi obiettivi, reputazione, lavoro, trasporti e piani o impegni educativi. Nuove informazioni o una prospettiva diversa ti aiutano a prendere decisioni migliori. La luna si muove oggi nel tuo segno,

Acquario



Dopo più di tre settimane di movimento retrogrado, oggi Mercurio va dritto, caro Acquario, ed è probabile che tu veda qualche movimento in avanti nelle recenti iniziative che si sono bloccate. Ascolta le istruzioni confuse e mettiti il ​​piede in bocca oggi, ma aspettati comunicazioni più dirette in futuro. I ritardi possono aumentare il denaro dovuto o dovuto, l’istruzione, i viaggi o gli sforzi editoriali nei prossimi giorni quando nuove informazioni emergono o si cancellano. Con la Luna che si trasferisce nella tua dodicesima casa solare oggi per un soggiorno più lungo di due giorni, hai un bisogno vitale di tempo privato o tempo extra per riorganizzarti emotivamente. È il momento ideale per esplorare il tuo mondo interiore e forse essere un po’ più tranquillo, il che può essere utile.

Pesci



Mercurio termina oggi il suo ciclo retrogrado, cari Pesci, e i piani sembrano riunirsi nei prossimi giorni e settimane quando le informazioni si chiariranno. In definitiva, le tue decisioni e scelte saranno più facili da prendere poiché più informazioni ti daranno un senso più forte di ciò che desideri. Tuttavia, presta attenzione oggi a parlare molto presto prima di elaborare tutto: c’è ancora un po’ di questo processo da fare poiché Mercurio non riprende immediatamente la velocità normale. Tenendo presente che le comunicazioni possono continuare a confonderti durante il tuo turno, puoi comunque aspettarti maggiore chiarezza e movimento in relazione a una partnership, finanze, connessioni intime e negoziazioni. Cerca di seguire il flusso piuttosto che correre o spingere le cose oggi.