Oroscopo Branko e Paolo Fox domani 4 dicembre 2022, le previsioni

ARIETE

La tua connessione affettiva con gli altri aumenta, ma richiede saggezza e discernimento. Saper lasciare andare chi ha bisogno di andare o lasciare andare gli aspetti che ostacolano la relazione. Usa equilibrio e diplomazia per riadattare le emozioni nel campo delle relazioni. Scopri con chi vuoi relazionarti e cosa ti motiva a farlo.

TORO

La tua connessione emotiva con il tuo lavoro e il mondo fisico è aumentata, tuttavia richiede riaggiustamenti e un maggiore distacco. Sappiate relazionarvi in ​​questo ambito con più discernimento e distacco, senza perdere la diplomazia e la giustizia. È anche un buon momento per riequilibrare la tua salute e la tua dieta in modo razionale.

GEMELLI

La loro espressione emotiva è intensificata, tuttavia non dovrebbe avvenire in modo immaturo. Sappi esprimere ciò che senti con correttezza, equilibrio, saggezza e calma. Espressione più calma di sé. Anche il rapporto con i figli richiede questa freddezza e maturità. Sappi anche lasciar andare un senso egoico eccessivo.

CANCRO

La Luna, la tua reggente, ti porta in connessione con le tue emozioni, radici, famiglia e sensibilità. Tuttavia, ci deve essere distacco ed equilibrio per vivere in una tale sfera. Guarda la tua base con più distacco, cerca di comprendere le emozioni in modo più saggio. I problemi emotivi vengono risolti, ma il processo deve essere armonioso.

LEONE

Sarai più sensibile nel regno mentale e nelle idee, ma hai bisogno di un atteggiamento più distaccato e saggio. Cerca di avere uno sguardo sereno su ciò che ti circonda, essendo meno reattivo e più equilibrato. Conosci il momento giusto per parlare e, quando lo fai, dì cose davvero utili e utili. La tua intuizione sarà forte e ti sarà molto utile.

VERGINE

La vita ti chiede più distacco dai valori e dai beni materiali. Cerca di non identificarti così tanto con il mondo materiale e i beni. Abbiate la saggezza per gestire le vostre risorse con equilibrio e giustizia. Buon momento per rilassarsi, rigenerarsi e cercare più tranquillità. Cerca la saggezza del piacere e della sensualità.

BILANCIA

La Luna Calante nel vostro segno (solare o nascente) vi chiede un atteggiamento più interiorizzato, saggio e imparziale. Sarai più ricettivo nell’accogliere le persone, ma saprai farlo nella giusta misura. Distacco da certi aspetti di te stesso. Sapersi relazionare con maturità e con raffinato senso della scelta.

SCORPIONE

I problemi subconsci sono ora mobilitati, ma questo può e deve essere fatto con calma e saggezza. Sappi come lasciar andare razionalmente le vecchie emozioni. Comprendi meglio le motivazioni del tuo subconscio per curarle. Il tuo bisogno di raccoglimento e spiritualità è molto aumentato, prenditi del tempo per te stesso.

SAGITTARIO

La tua connessione emotiva con gruppi e cause collettive è alta, ma richiede discernimento e saggezza. Spesso, a causa del tuo ottimismo, tendi a impegnarti e relazionarti, ma qui hai bisogno di più selettività. Comprendi perché combatti per una causa o diventi amico di qualcuno. Usa razionalità e diplomazia nel processo.

CAPRICORNO

La tua connessione emotiva con il tuo lavoro è alta, ma richiede distacco, ragione e saggezza. Conosci la giusta misura di quanto dai di te stesso in quest’area. Impara a dire di no con equilibrio e considerazione, se necessario. Rivedi come puoi esercitare la tua autorità in modo più equo e imparziale. Rivedi anche gli impegni presi.

ACQUARIO

La tua connessione emotiva con i tuoi principi, convinzioni e desideri è alta. Tuttavia, è necessario avere più imparzialità e distacco. Non tutto deve essere esattamente come idealizzi e credi. Sappi come avere più imparzialità nella tua visione del mondo. Rivedi cosa potrebbe andare storto nei tuoi piani di espansione con più freddezza e razionalità.

PESCI

La tua connessione emotiva con un profondo scambio affettivo è ai massimi storici. Tuttavia, ha bisogno di più distacco. Amare l’altro non è sinonimo di essere d’accordo. Impara a dare uno sguardo più saggio alle tue emozioni profonde. Impara a lasciare andare le vecchie abitudini, i bisogni e l’infantilismo. Saper relazionarsi emotivamente e sessualmente con più tranquillità e centratura.