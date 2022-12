Oroscopo Branko e Paolo Fox domani 7 dicembre 2022, le previsioni

ARIETE

Le tue emozioni inconsce sono molto mobilitate. C’è bisogno di arrendersi a qualcosa di più grande di te in modo espansivo. Impara a fluire, sentire, pregare, meditare e incanalare questa forza emotiva. Anche le emozioni represse da realtà materiali stagnanti richiedono espressione. Forza crescente e radicamento spirituale.

TORO

La tua sensibilità verso amici, gruppi e cause sarà ai massimi storici. Ascolta e sii ricettivo, dando sinceramente quando senti di doverlo fare. I bisogni collettivi ti toccheranno il cuore. Cerca di donare di più di te stesso, in quanto ciò aumenterà il tuo senso di sicurezza in te stesso. Crescente forza emotiva per rendere questo un mondo migliore.

GEMELLI

La tua sensibilità verso i tuoi obblighi e il tuo lavoro è in aumento e in espansione. Può anche darsi che la domanda sia intensa, quindi sappi come contribuire, ma rispettando i tuoi limiti. Usa la tua intuizione per prendere decisioni, specialmente se sei in una posizione di comando. Energia crescente per far progredire il lavoro e le opportunità di carriera. Forte senso di maternità ampliato.

CANCRO

Il tuo sentimento religioso, nel senso di riconnetterti con il divino, si sta espandendo. La Luna, la sua reggente, ti porta in luoghi più sognanti, verso un futuro migliore e più pieno di speranza. Sebbene l’attenzione alle questioni materiali sia grande ora, la sicurezza verrà dall’immaginare nuove possibilità e dal connettersi emotivamente a un futuro con possibilità migliori.

LEONE

La tua energia affettiva e sessuale è più intensa ed espansiva. Il tuo bisogno di arrendersi a un’altra persona, qualcosa che rasenta lo spirituale, è ai massimi livelli. Consenti a te stesso di sperimentare questa profondità, ma non idealizzare. Sii ricettivo agli scambi, per vedere il valore dei beni e le possibilità comuni. Una resa fluida e amorevole all’intimità e alle possibilità di trasformazione emotiva.

VERGINE

Il tuo bisogno emotivo di condividere con gli altri sarà alto ed espansivo. Ci sarà più ricettività alla tua sensibilità e agli altri. Cerca di essere aperto alla comprensione e all’ascolto dell’altro senza critiche e senza giudicare. Crea uno spazio di ricettività per le collaborazioni e l’amore, poiché questo ti porterà un forte senso di sicurezza e crescita personale.

BILANCIA

La tua sensibilità al mondo materiale e alle sue esigenze è ai massimi storici e in crescita. Usa il tuo senso dell’amore, della consegna e della devozione per svolgere bene i tuoi compiti. Usa questa sensibilità anche per comprendere le esigenze del tuo corpo fisico e della tua salute, imparando ad ascoltare i tuoi bisogni più sottili. Crescente forza emotiva messa a frutto.

SCORPIONE

La tua autoespressione emotiva è più intensa ed espansiva oggi. Cerca di incanalare tutto questo nella creatività artistica, curativa o spirituale. Le tue emozioni ti danno l’energia per capire che la tua sensibilità è una forza. Il romanticismo, la creatività e l’espressione della sensibilità sono fortemente canalizzati. Sicurezza emotiva per radicarsi e stabilizzarsi.

SAGITTARIO

La tua sensibilità personale e familiare è alta ed espansiva. Sarai più connesso alle tue radici, al passato, al tuo lato femminile in generale. Il potere dei tuoi sogni e desideri personali vuole manifestarsi. Cerca di avere azioni emotive che riflettano amore genuino e consegna emotiva. Siete forti con il Sole nel segno, ma la sicurezza per crescere personalmente verrà dalla parte affettiva ed emotiva.

CAPRICORNO

La sensibilità prende il tuo campo mentale in modo espansivo. La tua mente è piena di idee e intuizioni. Potrebbero non sembrarti sempre così razionali, ma impara ad ascoltare e tradurre ciò che dice la tua intuizione. La sua soggettività manca di verbalizzazione. Distribuite parole d’amore, di consolazione e di carità. Cerca il tuo amore per lo studio ed esprimi quell’amore a coloro che ti circondano.

ACQUARIO

La tua attenzione alla vita materiale e finanziaria è espansiva e in crescita. Usa la tua sensibilità per far scorrere meglio quest’area della tua vita. Ti chiede anche più rigenerazione, momenti di piacere e riposo. Cerca di arrendersi al meglio che la vita materiale può offrire. Ti chiede anche più calma e radicamento nell’espressione emotiva e affettiva.

PESCI

La Luna crescente nel tuo segno (solare o nascente) mobilita la tua soggettività, amore e sensibilità. Cerca il contatto con l’acqua e le tue emozioni. Sarà ancora più accogliente e amorevole. L’uso di questa forte sensibilità ora ti aiuta a progredire e brillare nella tua carriera. Consenti alla tua espressione emotiva di fluire in modo naturale e generoso.