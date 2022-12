Oroscopo Branko e Paolo Fox domani 8 dicembre 2022, le previsioni

ARIETE

Questa fine d’anno vi porta la necessità di una maggiore interiorizzazione per ricaricare le vostre energie. Cerca la pacificazione interiore, la meditazione e la calma. La tua intuizione sarà molto forte, così come le tue capacità magnetiche, spirituali, emotive e/o artistiche. Persegui più attivamente questa sana connessione con il tuo lato più sottile.

TORO

Questa fine dell’anno ti porta una necessità più oggettiva di interagire con gruppi, amici e fare qualcosa per la società. La sua compassione per il dolore umano lo motiva ad agire in modo da avvantaggiare i bisognosi. Puoi anche espanderti da idee innovative, ma soprattutto se risuonano con la tua sensibilità. Concentrati sull’espansione collettiva.

GEMELLI

Questa fine dell’anno offre possibilità di espansione professionale. Vedrai tutto il tuo potenziale professionale e persino il tuo percorso di vita e la tua missione. Insegnare, aggregare e motivare possono essere percorsi che toccano la tua sensibilità. Cambiamenti benefici nelle strutture della vita. Cerca di agire nel mondo come chiede la tua sensibilità, lasciandoti prima di tutto fluire.

CANCRO

Questa fine dell’anno rafforza la tua fede e la tua speranza nella vita. Sarai più audace e cercherai di vedere il lato positivo attraverso la tua sensibilità. La tua posizione religiosa, politica, etica o sociale sarà fortemente rafforzata, ma deve risuonare internamente. Possibilità di espansione in generale; vedere la vita da un punto di vista più ampio.

LEONE

Questa fine d’anno aumenta notevolmente il bisogno oggettivo di scambio affettivo e sessuale. La tua sensibilità è accresciuta e cercherai un significato attraverso l’approfondimento con l’altro. Possibilità di ereditarietà. Anche una liberazione da schemi emotivi negativi, poiché avrai uno sguardo più ottimista e liberatorio quando affronti questo settore della vita.

VERGINE

Questa fine d’anno richiede una crescita congiunta. Sarai più collaborativo e aiuterai gli altri a crescere, il che a sua volta porterà anche te alla crescita. Hai bisogno di riformulare le relazioni esistenti o andare alla ricerca di qualcosa di nuovo. Contatto con la sensibilità basato sulla relazione. Maggiore evidenza e/o azione sociale in modo amorevole e generoso.

BILANCIA

Questa fine dell’anno aumenta notevolmente il tuo bisogno di lavorare, essere utile e servire. La tua sensibilità ti aiuterà a progredire nel mondo materiale. Nuove possibilità possono esserti offerte sul lavoro e questo ti darà maggiore risalto. È anche un buon momento per incanalare tutta quell’energia in attività fisiche più intense.

SCORPIONE

Questa fine dell’anno aumenta il tuo carisma e la tua creatività. La tua sensibilità prende il comando con gioia, espansione e ottimismo. Sarà facile per te esprimerti così come sei e tenendo conto delle tue emozioni. Romanzi intensi. Una visione e uno stile di vita più giocoso e gioioso. Prendi il potere di essere quello che sei con gioia e ottimismo, esprimendo te stesso.

SAGITTARIO

Giove, il suo sovrano, torna a dirigere il movimento in Pesci. Questa fine dell’anno aumenta notevolmente la tua sensibilità. Soprattutto in relazione alle sue radici, passato, famiglia e sensibilità. Cerca l’espansione interna piuttosto che esterna. Possibilità di trasloco. Affronta le tue emozioni con maggiore libertà e riformula esperienze ed esperienze familiari.

CAPRICORNO

Questa fine dell’anno aumenta la sua intensità intellettuale. Avrà fame di imparare e cercare nuove informazioni e conoscenze. Anche la tua intuizione sarà molto forte. I temi spirituali saranno più quotidiani e naturali per te. Espansione nella comunicazione con fratelli, zii, vicini, conoscenti, ecc. Cerca di condividere il tuo ottimismo attraverso la verbalizzazione.

ACQUARIO

Questa fine dell’anno favorisce l’espansione materiale e finanziaria. Vedrai nuove possibilità e sarai più audace nel rivelare i tuoi talenti. Cerca di incorporare più piacere, affetto e armonia nel tuo stile di vita. Vibrate di prosperità in questo momento così favorevole alla vostra crescita materiale e spirituale.

PESCI

Giove, il tuo sovrano, torna a dirigere il movimento nel tuo segno (solare o ascendente). Questo rafforza notevolmente le tue caratteristiche naturali di compassione, benevolenza, sogno, idealismo, sensibilità, arte e visione trascendente. C’è una forte energia espansiva per te in questo fine anno, che ti chiede di agire nella vita con più fiducia in te stesso, nella tua sensibilità e possibilità.