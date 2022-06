Oroscopo Branko e Paolo Fox oggi domenica 26 giugno 2022: le previsioni dei famosi astrologi

Ariete

L'Ariete sta attraversando una fase eccellente e in questo giorno scoprirai che puoi fare tutto ciò che proponi, devi solo avere la fiducia necessaria per raggiungerlo. Una persona ti darà un'ottima opportunità di poter lavorare al suo fianco. Vi preparate a chiudere il mese di giugno con grande gioia e gratitudine. Il bene o non così bene che ti è successo ha portato grandi lezioni e ricompense. Ricevi premi non materiali, ma molta crescita spirituale e personale. Ama e ama te stesso molto. Perdona e perdona te stesso. La tua affermazione oggi: "Scelgo l'amore, la pace e la stabilità".

PAROLA SACRA: Ringraziare

Ringraziare NUMERI FORTUNATI: 9, 40, 22

Toro

È tempo di avere un piano d’azione per raggiungere ciò che ti sei impegnato a fare per gli altri e anche per la tua vita. Una donna che ami molto, sta attraversando un delicato momento di salute, non smettere di darle supporto, se ha bisogno di soldi e hai come sostenerla, fallo senza pensarci due volte. Resistere al cambiamento o all’ignorare situazioni estremamente delicate significa aggravare la questione. Devi agire se vuoi migliorare la tua qualità di vita e quella dei tuoi cari. Sei coraggioso e hai il pieno controllo delle tue azioni e delle conseguenze. La tua affermazione oggi. “Oggi decido di superare ciò che mi limita e mi toglie la pace”.

PAROLA SACRA: Superamento

Superamento NUMERI FORTUNATI: 8, 49, 21

Gemelli

Ci sono più persone nel mondo, non sei il centro dell’universo e devi iniziare a capirlo, devi accettare che ognuno ha il suo spazio e che molte volte non riesci a dare l’importanza necessaria alle idee, ai consigli e ai commenti degli altri. L’energia planetaria vi ha scosso in tutto ciò che riguarda la vostra persona. Il Sole, Mercurio e altre stelle vi hanno portato ad affrontare la realtà. Tutto cambia, nulla è permanente. Fluire e adattarsi al ritmo che tutti noi dobbiamo vivere ogni giorno. Siete amati, rispettati e molto ammirati da molti. La vostra affermazione oggi: “Sono felice. Mi amo”.

PAROLA SACRA: Fluire

Fluire NUMERI FORTUNATI: 46, 29, 11

Cancro

È tempo di iniziare a lottare di più per ciò che vuoi ottenere, non lasciare che qualcun altro intralci i tuoi desideri e ciò che vuoi ottenere, hai la possibilità di ottenere grandi cose e devi prenderne coscienza. Celebri la vita e tutta la bellezza che la circonda. Ci sono piani per viaggiare, esplorare e conoscere il mondo. Hai così tanto da imparare, da scoprire e da interiorizzare nel tuo essere per renderti un Cancro nuovo e migliorato. Sii positivo e unisciti alle persone con una buona energia. La tua affermazione di oggi: “Mi allontano da tutto ciò che è tossico e dannoso”.

PAROLA SACRA: Imparare

Imparare NUMERI FORTUNATI: 34, 11, 48

Leone

Un possibile ritorno a una relazione che era in difficoltà e si è conclusa bruscamente potrebbe accadere oggi. Se credi che le condizioni di vita di entrambi siano cambiate e che ciò che li separava sia stato fissato in un momento abbia cessato di esistere, allora dovresti prendere l’opzione di tornare. Il Sole ti porta a goderti tutto ciò su cui hai lavorato in passato. Arrivano i soldi dovuti o arrivano buone notizie di procedure legali. Un trattamento inizia ad avere un effetto molto positivo sulla tua salute fisica o mentale. Vai avanti, Leone, puoi. La tua affermazione oggi: “Mi piace la forza fisica, mentale e spirituale”.

PAROLA SACRA: Successi

Successi NUMERI FORTUNATI: 37, 27, 17

Vergine

Contemplare lo spazio è sempre un buon modo per trovare una soluzione ai tuoi problemi, in una relazione difficile può essere un momento da solo che ti dà una nuova visione della questione e ti dà una soluzione a un conflitto che hai. Il tuo gruppo sociale è cambiato. Gli amici se ne sono andati per sempre, altri sono arrivati e altri non se ne andranno mai. Hai così tanto da fare per te stesso, soprattutto per essere felice. Il tempo di soffrire o vivere drammi tossici è finito. Avete lasciato volare liberamente molte persone care, ora tocca a voi volare verso destinazioni piene di pace e amore. La tua affermazione oggi: “Io sono libero”.

PAROLA SACRA: Libertà

Libertà NUMERI FORTUNATI: 9, 30, 33

Bilancia

Nuovi inizi e nuove avventure iniziano a intravedersi nella vita della Bilancia, è tempo di prendere le redini e dare spazio a nuovi apprendimenti nella tua vita. Hai la possibilità di superare qualsiasi ostacolo che si presenta nella tua vita. Eccelli nella tua carriera o professione. Il Sole, insieme al resto dell’energia planetaria, favorisce il successo nel vostro settore di lavoro. Riconoscono il tuo lavoro. Ti consigliano di continuare a migliorare te stesso e di avere successo in ciò che proponi. La vostra affermazione oggi: “Accetto con gratitudine le opportunità che mi si aprono”. Le tue emozioni potrebbero essere un po’ riservate oggi, Bilancia. Va bene prendersi una pausa dall’attività e semplicemente sdraiarsi. Questo è un buon momento per sedersi e ricevere. Non fare mosse improvvise. Lascia che l’energia del giorno ti porti dove vuole. Più ti avvicini all’intuitività del tuo io interiore, più vicino sarai a un partner romantico oa un familiare.

PAROLA SACRA: Successo

Successo NUMERI FORTUNATI: 45, 28, 19

Scorpione

Risveglia l’interesse a dare più azione alla tua vita. Trabocca la tua energia facendo o creando ciò che migliora il tuo futuro a breve e lungo termine. Mercurio, il Sole e la luna portano entusiasmo e molto coraggio per ottenere ciò che si vuole. Segui la tua intuizione. La tua affermazione oggi: “Vado da me”. Le questioni familiari giocano un ruolo importante oggi, Scorpione. Parla dal tuo cuore e dì ai tuoi parenti più stretti quanto significano davvero per te. In generale, potresti sentirti un po’ riservato con la tua energia. Non pensare di dover fare grandi progressi in questo momento. È più un momento per goderti ciò per cui hai lavorato. Rilassati e raccogli i frutti di tutto il tuo duro lavoro.

PAROLA SACRA: Azione

Azione NUMERI FORTUNATI: 5, 48, 25

Sagittario

Presto una situazione spiacevole per te finisce. Superi con successo i problemi di salute, denaro e amore. L’influenza planetaria vi ha inclinato a chiudere i cicli. Sul posto di lavoro crescono le opportunità di crescere e distinguersi. I bambini ti sostengono e dimostrano il loro amore incondizionato per te. La vostra affermazione oggi: “Vivo in totale pace e armonia con me stesso e con il mondo”. Oggi potresti sentire una certa indecisione riguardo a una persona cara, il Sagittario. Qualcosa potrebbe spingerti ad agire in questo dipartimento, ma potresti scoprire che vuoi solo sdrammatizzare. Renditi conto che c’è un importante passo successivo che devi compiere. Pensa alla situazione prima di fare una mossa. In effetti, questo giorno è meglio speso per raccogliere dati. Forse dovresti aspettare prima di fare qualcosa al riguardo.

PAROLA SACRA: Superamento

Superamento NUMERI FORTUNATI: 44, 28, 19

Capricorno

Contate sull’energia del Sole per trovare l’abbinamento perfetto per voi. Se sei unito, vivi un periodo di tanto amore e comprensione se sei con il partner ideale, quello che ti fa ridere, ti sostiene e ti desidera con tutta la tua anima. Buon momento per collaborare in un importante progetto di vita o di business. La tua affermazione di oggi: “Mi amo così tanto”. Oggi è un ottimo giorno per lavorare per rimetterti in sesto. Le tue emozioni sono stabili, lasciando il tuo cuore libero di librarsi tra le nuvole. Sentiti libero di sognare ad occhi aperti. Ora è un buon momento per fare progetti con un partner romantico, se possibile. Rafforza la tua relazione e conferma il tuo impegno reciproco. Se sei single, ora è un buon momento per mettere in atto un piano che ti avvicinerà alla tua più grande fantasia.

PAROLA SACRA: Amore

Amore NUMERI FORTUNATI: 32, 13, 48

Acquario

Divertimento e comprensione per te nel resto del mese. Arriva una visita a sorpresa a casa tua. Ti riconnetti con persone molto positive, allegre e di successo. La gioia ritorna nel tuo corpo. Le tue passioni si accendono e la tua sensualità si attiva. La tua affermazione oggi: “Mi apro per ricevere benedizioni”. C’è un’aria un po’ conservatrice nei tuoi sentimenti oggi, Acquario. Potresti essere chiamato a fare sul serio per un secondo e ad occuparti degli affari. Questa potrebbe non essere una cattiva idea. Che tu ci creda o no, questa natura radicata può aiutarti a entrare in una relazione più profonda con qualcuno di speciale. Lascia trasparire la tua natura creativa e cerca di ascoltare più che parlare. Trasforma i tuoi sogni in realtà.

PAROLA SACRA: Divertimento

Divertimento NUMERI FORTUNATI: 43, 24,10

Pesci

Questa domenica ti senti romantico. Il desiderio di innamorarsi di nuovo e avere al tuo fianco quella persona che ti accompagna nella tua vita quotidiana, che è un amico e un amante, sta sguazzando in te. Se sei unito, hai bisogno di più contatto fisico, abbracci e molti baci. Ricarica il tuo cuore con tanto amore. La tua affermazione oggi: “Decreto molto amore e benessere per me”. C’è un aspetto contraddittorio in gioco che potrebbe farti sentire un po’ insicuro su come procedere, Pesci. Da un lato, ti senti come se volessi pianificare e stabilizzare le tue emozioni in modo da poter funzionare a pieno regime. D’altra parte, potrebbe esserci qualcosa che ti attira tra le nuvole. Questo è il tuo cuore che parla. Ascoltalo e trova un compromesso tra le due energie.