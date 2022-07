Oroscopo Branko settimanale dal 18 al 24 luglio: previsioni di amore, denaro, lavoro e cambiamenti

Ariete

Lunedì 18 è importante analizzare ogni parola che dici perché potrebbe non essere ben accolta dagli altri. Ciò significa che dovrai occuparti del linguaggio non verbale degli altri. Martedì 19 è un giorno in cui la tua grande simpatia e vitalità ti aiuterà ad essere una persona generosa e affinché i tuoi legami emotivi non rappresentino una sfida o taglino le tue libertà.

Toro

Lunedì 18 è un giorno da evitare la gelosia e l’attaccamento eccessivo poiché è meglio usare tutta quell’energia per creare qualcosa di nuovo e di bello. Devi contattare altre persone, ma fallo senza diffidenza. Martedì 19 è una giornata in cui bisogna bilanciare il modo di agire per non avere alti e bassi, principalmente in ambito sentimentale. La fortuna verrà dal tuo lavoro ben fatto, con calma e sicurezza.

Gemelli

Lunedì 18 è un giorno in cui è importante mantenere fermezza e sicurezza nelle proprie azioni e nel modo in cui le compie. I tuoi obiettivi saranno la cosa principale in questo giorno. Martedì 19 è una giornata per sistemare il vostro modo di agire e affrontare qualche sfida per agire con maggiore moderazione, principalmente con grande affetto per i colleghi con cui svolgete le vostre attività.

Cancro

Lunedì 18 è un giorno in cui è importante il vostro modo di mettere in atto le vostre iniziative. Sarai in grado di lanciarti senza avere dubbi o esitazioni. Per fare questo, usa la tua grande percezione. Martedì 19 avrai grande fiducia nella tua percezione e nelle iniziative pratiche che sorgeranno di fronte ad alcune sfide che ti porrai. Sarà un giorno in cui il tuo idealismo sarà quello che ti aiuterà a dare il meglio di te.

Leone

Lunedì 18 è un giorno in cui devi mantenere la tua grande sensibilità e ispirazione per usarli nelle tue attività ed essere una persona creativa, e allo stesso tempo generosa con gli altri nei benefici ottenuti. Martedì 19, in questa giornata, dovrai risolvere questioni in sospeso del passato per poter accedere ai nuovi obiettivi che ti sei prefissato. È molto importante agire con il cuore e con calma.

Vergine

Lunedì 18 è un giorno in cui dovresti puntare ai tuoi progetti senza fretta e senza aspettarti solo ciò che vuoi. Dovrai concordare le questioni con gli associati. Martedì 19 è una giornata per prestare molta attenzione ai progetti e agli amici con cui li realizzi. È importante raggiungere il consenso in un ambiente armonioso in modo che gli obiettivi siano fruttuosi per tutti.

Bilancia

Lunedì 18, la tua generosità catturerà il cuore degli altri, il che gioverà a te e agli obiettivi che mantieni insieme. La tua grande ispirazione ti aiuterà a creare armonia intorno a te. Martedì 19 è un giorno per mantenere la tua cerchia di amici più vicina che mai per concordare e raggiungere gli obiettivi ideali per godere di possibili associazioni congiunte.

Scorpione

Lunedì 18 è un giorno in cui ti renderai conto che è giunto il momento di essere una persona idealista e aiutare gli altri a provare la gioia interiore che riesci a toccare nei momenti di estasi. Martedì 19 sarà una giornata in cui è importante che i tuoi obiettivi siano pianificati ed equilibrati in anticipo, perché sarà il modo migliore per offrire il tuo amore e la tua lealtà a chi ti è vicino.

Sagittario

Lunedì 18 sarà un giorno in cui la tua speciale sintonia con i mondi invisibili ti aiuterà a scegliere la risposta giusta e il percorso giusto sulla base che stai creando per la tua vita. Martedì 19 è un giorno in cui è importante che tu usi la tua grande ispirazione e la generosità del tuo cuore per raggiungere accordi e consensi di base con i veri amici.

Capricorno

Lunedì 18 è una giornata in cui è necessario interagire in modo allegro e ottimista per raggiungere accordi efficaci e benefici per tutti voi che fate parte dei vostri patti. Martedì 19 siete in una giornata in cui gli accordi sono molto importanti e si raggiungono accordi che vanno a vantaggio di tutti, soprattutto di chi ne ha più bisogno. è importante parlare di tutto in un clima di armonia.

Acquario

Lunedì 18 ti renderai conto che devi metterti nei panni degli altri e sistemare le tue idee e quelle degli altri che sono preziose per usarle tutte a tuo vantaggio. Martedì 19 è il momento di mantenere la tua vicinanza alle persone che hanno bisogno del tuo sostegno emotivo e finanziario. È il momento di essere una persona generosa e di dare con il cuore.

Pesci

Lunedì 18 sarà un giorno in cui devi essere vicino alle persone che ti vogliono bene e a chi ha bisogno di te. La tua grande vitalità ti aiuterà a godere della capacità di goderne tutti. Martedì 19 è un giorno in cui dovresti gioire nel mantenere la vicinanza con le persone che ami di più tu vuoi. sarai in grado di chiamare i colpi e mantenere vivo l’entusiasmo in modo che anche loro si sentano bene.