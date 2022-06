Oroscopo Branko settimanale dal 24 al 30 giugno 2022, cosa dicono le stelle del giorno

Ariete

Sii realistico quando fai piani, altrimenti non sarai in grado di eseguirli. La serata di oggi è annunciata tranquilla, con l’accento posto sul romanticismo e sulla tenerezza. Una buona notte per vedere le Perseidi in buona compagnia.

Toro

Un problema può sorgere con un caro amico, ma se lo minimizzi, si risolverà da solo. La sua abilità lo porterà a fare piccoli accordi a casa. In amore avrai molti compensi.

Gemelli

Non pensare tanto ai tuoi obblighi e limitati a riposare e fare quello che vuoi. Se sei testardo nel tuo atteggiamento potresti perdere un giorno che viene annunciato molto soddisfacente per te e per il tuo. Seguire il consiglio di un amico ti aiuterà a goderti di più la vita.

Cancro

Se non prendi le cose con filosofia, un membro della famiglia può farti perdere la calma. Non permettere a te stesso di essere costretto e non portare nuovi obblighi che non ti riguardano. La visita di alcuni amici vi darà la possibilità di sfogarvi e confermare le vostre convinzioni.

Leone

Anche se non puoi praticare lo sport che pensavi troverai altre occupazioni all’aperto che ti soddisferanno. La giornata dovrebbe essere calma e placida e ti darà l’opportunità di goderti piccole gioie.

Vergine

Nelle prime ore del mattino la tua attività creativa sarà favorita. Il pomeriggio sarà fondamentalmente familiare, in un clima di buona comunicazione e armonia. Di notte la tua vita sociale sarà intensa e piena di bei momenti.

Bilancia

La tua propensione per le eccentricità può sconvolgere le persone intorno a te. Cerca di riflettere, dimentica di essere l’asse di attrazione e approfitta di tutte le opportunità che hai per divertirti, senza mettere a bada tutto.

Scorpione

Una chiamata inaspettata farà deragliare tutti i tuoi piani, ma ti riempirà di gioia. Il tuo partner ti offrirà un’altra alternativa per trascorrere la serata. Anche se oggi non avrà l’opportunità di fare quello che voleva alla fine della giornata si sentirà molto felice.

Sagittario

Potresti dover affrontare spese su cui non hai contato. Non arrabbiarti e cerca di gestirti meglio. Buone relazioni affettive. Avrai diverse opzioni per trascorrere la giornata, essendo estremamente soddisfacente ognuna di esse.

Capricorno

Potresti dover affrontare un problema familiare, la tua soluzione richiederà tempo. Dirigi i tuoi sforzi per ottenere il massimo dal tuo tempo libero e avere un po ‘di attenzione con il tuo partner. Guarda attentamente dove metti i piedi perché c’è il rischio di cadute o scivolate.

Acquario

Qualcosa di imprevisto ti impedirà di passare la giornata come avevi pensato. La giornata sarà variata, alternando momenti davvero fastidiosi ad altri molto stimolanti. Nella loro relazione affettiva ci sarà comprensione e buona comprensione. Il romanticismo nel suo orizzonte sentimentale.

Pesci

Un membro della famiglia sarà aggressivo e desideroso di combattere. Evita le discussioni, anche se ti senti provocato. Ci sono problemi che tendono ad essere risolti. La serata sarà tranquilla e molto piacevole se la trascorrete con i vostri amici.