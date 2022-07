Oroscopo Branko settimanale dal 25 al 31 luglio 2022

Ariete

Se devi fare un colloquio di lavoro oggi, farai molto bene. Non lasciare che i tuoi compiti si accumulino all’ultimo momento, puoi evitarlo. Professionalmente farai bene, riaffermerai il tuo valore tra i tuoi capi e colleghi. Avrai nuove imprese, progetti o lavori, rilancerai la tua vita professionale. Non incolpare gli altri se sbagli, in questo modo non risolverai le cose. Innamorato, ti divertirai un mondo in compagnia del tuo partner. Se hai un partner, puoi ricevere un ottimo dettaglio da loro, corrisponde. Se insisti un po’ di più, otterrai la risposta che cerchi, non lasciarla. Se agisci con prudenza, oggi non avrai battute d’arresto rilevanti. Tutto ciò che riguarda i cambiamenti nella tua vita farà molto bene alla tua salute.

Toro

Fai attenzione alle spese, ora ciò che è meglio per te è risparmiare un po’. Il tuo lavoro sarà più divertente grazie a qualcosa di nuovo che può accadere. Forse troverai una soluzione alternativa per qualcosa che ti preoccupava. Sii esigente con te stesso e fissa obiettivi più alti, puoi raggiungerli, non sarà difficile per te. In amore, la tua vita sarà intensa ma un po’ caotica, chiarisci i tuoi sentimenti. Non trascurare questioni apparentemente irrilevanti, allora potrebbe essere troppo tardi. Cerca di uscire di casa di più, devi divertirti e distrarti un po’. Senti che la tua salute sta peggiorando un po’, prenditi le cose con calma e prenditi cura di te. Non lasciare che la negatività intorno a te ti influenzi, vai per la tua strada. Prenderai l’iniziativa e otterrai la tua strada, che aumenterà il tuo umore.

Gemelli

Gemelli, aspetta che ci sia movimento nella tua azienda prima di richiedere qualsiasi miglioramento. Continua a risparmiare, se lo sei, e raggiungerai presto i tuoi obiettivi. Potresti seguire un corso per migliorare la tua professione per il futuro. Oggi ti distinguerai nel tuo ambiente di lavoro per i tuoi meriti. Innamorato, inizierai a vedere qualcuno intorno a te con occhi diversi, rimarrai sorpreso. Segui i buoni consigli che qualcuno con più esperienza ti darà. Non aver paura del futuro, cambia solo prospettiva, cerca cose nuove. Visitare di più la famiglia in questi giorni sarà una buona idea, ti farà bene. La tua salute sarà eccellente e ti sentirai completamente bene, avrai energia per tutto. Cerca di fare più cose durante il giorno e di notte potrai dormire meglio. Fai esercizi di stretching se soffri di mal di schiena.

Cancro

In campo professionale, dovrai considerare cose nuove e scartare quelle vecchie. Inizia un periodo di decisioni complicate sul lavoro, ma farai bene. Ora avrai tutto il supporto di cui hai bisogno dai tuoi amici e familiari. Il tuo rapporto con le persone Cancro e Pesci sarà particolarmente buono. Cambia il tuo atteggiamento verso la tua famiglia ed eviterai molti problemi. In amore, se hai qualche giorno libero, esci per incontrare nuovi posti con il tuo partner, ti farà bene. Avrai molta energia e voglia di intraprendere progetti nuovi e diversi. Prova alcuni massaggi per combattere il disagio muscolare, sono efficaci per la salute. Oggi le cose rimarranno stabili, approfittane per riprendere le forze. Anche se è difficile per te mantenere la calma, dovresti provare a non stancarti troppo.

Leone

Cerca di prestare attenzione al lavoro, potresti perdere qualcosa di importante. Prendi più controllo sugli afflussi e sui deflussi di denaro, stai spendendo molto. Vuoi viaggiare, muoverti e cambiare scena, fare, anche se lo è, una vacanza con l’amore della tua vita. Quando ne avrai più bisogno, qualcuno ti darà una mano, ti sentirai molto bene. Vuoi uscire e muoverti un po’, non smettere di farlo se ne hai l’opportunità. In questo periodo sarai rilassato e questo ti gioverà sotto tutti gli aspetti. Dimentica la pigrizia e trascorri una giornata più attiva, il movimento ti darà energia. Oggi avrai le idee più chiare su cosa vuoi fare con la tua salute. Cerca di dedicare un po’ più di tempo al riposo, poi ti esibirai molto di più.

Vergine

Potresti avere parecchi giorni commosso e irrequieto dal lavoro. Sarà un po’ difficile per te superare i problemi con i tuoi compagni, ma ce la farai. Hai speso molto e forse è ora di iniziare a tagliare. Vuoi aiutare un membro della famiglia, ma lasciare che prendano le proprie decisioni. Innamorati, ti diranno buone notizie che renderanno la tua giornata molto felice. Potresti finalmente trovare la soluzione a un problema che hai da tempo. Controlla i tuoi nervi e uscirai molto meglio in tutto ciò che fai. In salute, hai giorni sereni e felici davanti a te, con ottimi momenti. Al mattino ti sentirai meglio che al pomeriggio, organizzati bene. Sei molto stressato, dovresti prestare maggiore attenzione a ciò che sta accadendo intorno a te.

Bilancia

Non sprecare energie con inutili discussioni sul lavoro, dedicati al tuo. Non sono previsti cambiamenti nella vostra situazione economica, ma arriveranno, siate pazienti. Al lavoro, farai bene e sarai congratulato per le tue buone idee. Le stelle ti saranno molto favorevoli se devi sostenere un esame. Prenditi molto cura della tua immagine in questo giorno, ci saranno molti occhi su di te. Sei stato molto buono con un amico che aveva bisogno di te e ora ti ringrazierà. Sarai con il bell’uomo e sarai molto popolare, ti sentirai molto bene nella vita sociale e nell’amore. Questa giornata può renderti un po’ lungo a causa della stanchezza, rallentare. Dovresti sbarazzarti delle cose che non ti servono o che ti condizionano. Potresti avere qualche disagio fisico, ma non sarà grave, non preoccuparti per la tua salute.

Scorpione

Sei molto preoccupato per i tuoi compiti, ma grazie alle tue capacità, farai tutto. Avrai buone idee nel tuo lavoro e riceverai congratulazioni per il tuo lavoro. Ci sarà un problema nella tua cerchia di amici, prova ad agire con diplomazia. Innamorato, sei preoccupato per alcuni problemi che, in realtà, non sono un grosso problema. Vuoi uscire e divertirti, qualcosa che non ti costerà molto. Puoi avere i tuoi alti e bassi con un vecchio amico, ma funzionerà da solo. Sei con difese basse e il tuo corpo non risponde come vuoi, riposa. Ti sentirai ottimista e pieno di speranza, e questo è molto positivo per la tua salute. Hai molta vitalità ed entusiasmo e sarai al centro di tutti gli occhi. Il tuo sistema di vita può danneggiare il tuo corpo, se non ti moderi un po’.

Sagittario

Sul posto di lavoro non ti fermerai, ma avrai il tuo compenso. Al lavoro sarai in grado di risolvere eventuali problemi molto facilmente. Controlla la tua economia di fronte a possibili spese extra, torna sempre utile, ma ora di più. Sarai il centro degli incontri e avrai molto risalto nei gruppi. Questo è un buon momento per parlare con il tuo partner di amore e risolvere le cose. Prenditi del tempo per migliorare il tuo ambiente e ti sentirai molto meglio in esso. Bevete molta acqua, farà bene ai vostri reni e vi libererà dagli eccessi. Presta molta attenzione a ciò che fai, perché hai la tendenza a commettere errori. In salute, se hai subito un’operazione di recente, ti riprenderai rapidamente. Avrai una piccola flessione a livello fisico, ma non c’è nulla di cui preoccuparsi.

Capricorno

Se lavori da solo, non avrai giornate molto attive, abbi pazienza. I tuoi capi potranno farti un’offerta che dovresti soppesare, sarà positiva. Al lavoro qualcuno ti infastidisce, ma non vale la pena prestare attenzione. Fai in modo che la tua dedizione al lavoro non ti allontani troppo dai tuoi cari. Innamorato, dovresti avvicinarti alla famiglia, l’hai abbandonata ultimamente. Parla con coloro che convivono in modo che collaborino di più con te, devono farlo. Non affrettarti a giudicare gli altri, puoi sbagliare. Non lasciarti trasportare dallo stress, con la serenità puoi risolvere tutto. Stai molto bene mentalmente, con creatività e lucidità, avrai tante buone idee. In salute, si sente un certo disagio, ma tende a placarsi nel tempo.

Acquario

Al lavoro terranno conto delle tue idee e della tua creatività, farai qualcosa di nuovo. Hai una serie di instabilità economica, ma non durerà a lungo. Cerca di mettere da parte i problemi di lavoro per un po’ e trascorri più tempo con la tua famiglia. In amore, hai voglia di scappare con il tuo partner, ma dovrai aspettare un po’. Avrai un problema, ma in futuro capirai che è stato un bene per te. Sarebbe bene che tu continuassi con l’esercizio per attivare la circolazione. Puoi iniziare la giornata in qualche modo alterato, ma passerà con le ore. Hai dei giorni difficili, cerca di prendere le cose con calma. In salute, ti senti nervoso o più sensibile a causa dell’azione delle stelle, passerà.

Pesci

Stai vivendo al di sopra delle tue possibilità, inizia a controllarti un po’. Devi cercare di gestirti meglio, puoi ottenere di più dai tuoi soldi. Qualcuno potrebbe cercare di approfittare di te, ma non ci riusciranno se stai guardando. In amore, ti farebbe bene dare libero sfogo ai sentimenti che hai, osa, chi non attraversa il fiume, non si bagna. Ti godrai molto il tuo tempo libero, uscirai e farai cose nuove. Hai davanti a te alcuni giorni di gioia e ottimismo, ti divertirai. Ultimamente, ti preoccupi troppo della tua salute e questo non fa che peggiorare le cose. Forse, avrai una giornata piena di emozioni e attività che ti piaceranno. Sei di ottimo umore, non perderlo e condividilo con gli altri, farai bene.