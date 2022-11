Oroscopo Branko settimanale fino al 17 novembre 2022, le previsioni

Ariete

È necessario avanzare alcune questioni sul lavoro per essere in grado di assumere altre responsabilità che apriranno la strada a una promozione. In amore, non lasciare che il passato ti intralci in questa nuova relazione che inizi.

Toro

Devi mettere il tuo lavoro al fine di pianificare e organizzare meglio come si avvicineranno ai nuovi progetti di business. Risparmiare per il futuro. In amore, nessuno muore per finire con una persona che non ti ha dato la posizione che meritavi. Continua ad andare avanti.

Gemelli

Sei in un buon momento a livello professionale, i progetti stanno andando molto bene e stanno generando i risultati che ti aspettavi. Migliora la tua economia. In amore, non lasciare che la gelosia maltratti la relazione. Non ne vale la pena perché entrambi vi amate e la fiducia è ciò che dovrebbe regnare.

Cancro

Un cambiamento sul posto di lavoro sarà favorevole per te, che ti permetterà di sviluppare diversi progetti, in particolare uno che avevi nel mirino. In amore, togli il passato dalla tua mente e vivi il qui e ora. Una persona si avvicina a te per chiedere aiuto e vedrai che sostenendolo ti renderai conto di molte cose.

Leone

Al lavoro, non lasciare che gli altri rubino le tue idee. Devi sviluppare i tuoi progetti e sforzarti di vedere il frutto dello sforzo alla fine. In amore, sei in un buon momento della tua relazione. Tutto si preannuncia come impegno.

Vergine

Dai un’occhiata al business che stai facendo perché puoi cadere in una trappola. Leggi la stampa fine dei contratti per evitare battute d’arresto. In amore, sentimentalmente sei molto stagnante. Sii paziente che le cose arrivino in tempo.

Bilancia

Tutte le sfide che ti sei prefissato di raggiungere le raggiungerai, ma devi sforzarti un po ‘di più. L’economia sta migliorando a poco a poco, ma ci saranno spese che devi imparare a dare priorità a ciò che è importante. In amore, avrai l’opportunità di incontrare persone con cui puoi chattare di tutto.

Scorpione

Sei in pochi giorni di duro lavoro e stress. Prendi le cose con molta pazienza e tolleranza in modo che vadano bene. Questa fase passerà molto presto. In amore, ti senti molto bene accanto a quella persona che è stata a lungo in un piano di conquista. Se stai bene, perché non darti una possibilità. Pensare.

Sagittario

Sei venuto in quel posto per risolvere i conflitti e li hai fatti così bene che l’ambiente di lavoro è migliorato e il business sta crescendo. In amore, scrollati di dosso la routine, trova il tuo partner e esci per respirare aria fresca e interagire con altre persone. Ciò li aiuterà a rilasciare lo stress.

Capricorno

È il momento migliore per dare libero sfogo alla tua immaginazione e impostare quell’attività per la quale stai combattendo così tanto. Hai il desiderio e il sostegno della famiglia per farlo. In amore, solo con i tuoi amici sarai in grado di avvicinarti a quella persona che ti piace così tanto, quindi chiedi loro di aiutarti. Con orgoglio non si va da nessuna parte.

Acquario

Ti fanno un’offerta di lavoro a cui dovresti pensare molto bene perché implica una maggiore responsabilità e un miglioramento economico di cui hai bisogno in questo momento. In amore, le relazioni della tua famiglia con il tuo partner miglioreranno considerevolmente, il che sarà un sollievo per te.

Pesci

Ti aspettavi un cambiamento nel piano professionale e il gioco è fatto, quindi approfittane e sforzati d’ora in poi in modo che l’economia migliori. In amore, osa avvicinarti a quella persona che ti piace così tanto. La sua timidezza non gli permette di fare il passo. Sta a te farlo.