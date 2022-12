Oroscopo Branko weekend 17 e 18 dicembre 2022, le previsioni complete

Ariete

Non lasciarti trasportare dal nervosismo, dall’impazienza o dallo stress, perché oggi avrai la tendenza a farlo e potresti prendere decisioni sbagliate o deviare il tuo grande torrente di energia. Non è proprio una brutta giornata, e se riesci a calmarti te ne renderai conto, ma le circostanze possono farti perdere la calma. Attento.

Toro

Oggi la gioia e la speranza vi domineranno, forse è perché la Luna formerà un ottimo aspetto con il vostro segno e vi aiuterà a tirare fuori il vostro lato più ottimista e mostrare agli altri il meglio di voi stessi. A parte questo, oggi vi aspetta anche una gioia o un’illusione realizzata in campo sentimentale o familiare, anche inaspettata.

Gemelli

Grande attività intellettuale e fisica che sarà ricompensata con frutti abbondanti, soprattutto nel lavoro e nelle questioni di natura mondana o materiale. È una giornata molto favorevole nel caso in cui si debba viaggiare, o ricevere qualcuno che viene da lontano. Inoltre, oggi sarai anche più intuitivo del solito.

Cancro

Non preoccuparti se ritieni che ci siano così tante cose che vorresti fare, o che vorresti avere, che non puoi farle da solo. Anche se potrebbe essere vero, non dovresti essere triste perché saranno gli altri a portarteli e metterli nelle tue mani. Molto presto, o anche oggi, potrai vedere che sarà così.

Leonw

Questo sarà un giorno di pace e riposo per te. Ti accadrà qualcosa di molto piacevole e desiderato, o ti è appena successo da pochissimo tempo, qualcosa legato al lavoro o alle finanze, ma che coinvolge molto anche nella tua vita intima, o avrà un impatto su di essa. Questo ti darà una grande sensazione di gioia, realizzazione o sogno che si avvera.

Vergine

Oggi avrai una giornata in cui dovrai saper coniugare, da un lato, l’essere audaci, ma allo stesso tempo agire con prudenza e prudenza. Se sai come fare bene le cose e hai l’intelligenza per questo e molto altro, questo ti porterà a un grande successo professionale o finanziario, o entrambi. È tempo di prendere decisioni.

Bilancia

Non cercare di risolvere con la forza, o in modo autoritario, ciò che può essere risolto solo con molta diplomazia e mano sinistra, che è anche la tua specialità e ciò che sai fare meglio. Sebbene tu abbia sempre optato per la pace e l’armonia, ora potresti optare per la guerra e diventerebbe il tuo più grande errore.

Scorpione

Molto presto vedrai risolta una questione legata alla giustizia o alle pratiche amministrative, cosa che ti è costata molto tempo e fatica, ma grazie alla tua pazienza alla fine ce la farai. Quando riesci a mettere la tua immensa energia in modo positivo e costruttivo, nulla ti anticipa.

Sagittario

Oggi è un giorno favorevole per questioni materiali e finanziarie, in modo che tu abbia buone notizie su di loro o che tu possa risolvere problemi del passato, o anche raccogliere denaro in ritardo che stavi aspettando da tempo. Anche per prendere ogni tipo di iniziativa o avviare un’impresa. È un buon momento.

Capricorno

Non fidarti troppo della fortuna, o di un aiuto inaspettato, o di mecenati o protettori. Devi sempre scalare la montagna da solo, e se qualcuno si offre di aiutarti, devi stare attento perché potrebbero non essere le loro intenzioni. Oggi è un giorno da stare attenti perché il destino non ti regala mai niente, non dimenticarlo.

Acquario

Questo è il momento di lottare per i tuoi sogni, l’opportunità di seguire il percorso che volevi davvero seguire, è l’ora della speranza. Ma anche se il destino ti mette nel posto dove vuoi essere, non basta, ora devi lottare e fare la tua parte, il destino te lo darà, ma non te lo darà gratuitamente.

Pesci

Quando ti arriva del denaro e all’improvviso ti vedi con una certa abbondanza, non puoi quasi mai goderne, perché all’improvviso appare una persona cara che devi aiutare o appare una fattura che devi pagare senza indugio o qualcos’altro. E qualcosa del genere ti succederà oggi o nel prossimo fine settimana.