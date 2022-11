Oroscopo Branko weekend 19 e 20 novembre 2022, previsioni complete

ARIETE



Marte, il suo governatore, incontra il Nettuno spirituale e trascendentale. Questo momento ti chiede più azione dietro le quinte, soggettiva, emotiva e spirituale. Sappi come mettere a tacere gli eccessi dell’ego, ascoltando ciò che ti dice la tua intuizione. Il suo magnetismo sarà molto forte e capace di attrarre a sé le vibrazioni che emette. Fidati del lato superiore di te stesso e fluisci con la vita.

TORO



La tua azione sarà in qualche modo caritatevole e altruista nei confronti del collettivo. Cerca di agire mosso dalla compassione e dall’amore per gli altri. Ma devi anche essere consapevole della possibilità di errori o di essere indotto ad agire da terzi. Sii consapevole del tuo istinto per decidere correttamente. Azioni in gruppi altamente favorite. Amore trascendentale e umanitario che porta all’azione.

GEMELLI



Sarai molto impegnato nei tuoi impegni, carriera e obblighi oggi. Dedicherai molte energie a questo settore, ma fai attenzione a non superare i tuoi limiti. Cerca di fidarti di ciò che ti dice il tuo istinto ed esercita la tua autorità con una visione che sia sia amorevole che assertiva. Cerca anche di non esagerare con i tuoi impegni, lasciando andare il superfluo.

CANCRO



Il tuo senso dell’azione oggi sarà in qualche modo spiritualizzato, ma puoi anche idealizzare eccessivamente la tua fede, le tue visioni del mondo o i tuoi principi. Cerca di agire con fede e credendo nei migliori risultati. Forte magnetismo nel diffondere fede, visioni sociali o scientifiche. Maggiore dedizione al lato avventuroso che è aperto a correre più rischi.

LEONE



Oggi avrai una profonda interazione con il tuo subconscio e le tue forze sottili. La necessità di trascendere certe emozioni parlerà lunga, così come una forte intuizione su come superare ostacoli e sfide. La tua energia sessuale sarà più attiva, ma anche spirituale e sensibile. Cerca la tua intuizione per vedere le trasformazioni e come procedere.

VERGINE



Il loro senso di azione congiunta è ampiamente mobilitato. Ma potresti dover agire molto probabilmente in modo compassionevole e utile. Cerca di vedere gli altri per come sono, senza giudizio e accettazione, ma senza perdere l’assertività (e anche quando devi usare un amore duro). Trascendere le visioni idealizzate degli altri sarà importante.

BILANCIA



Oggi ci sarà un forte senso di azione nel campo materiale, routine e salute, ma che deve essere accompagnato dalla tua sensibilità, intuizione, istinto e spiritualità. Cerca di capire le ragioni di come agisci e qual è lo scopo più grande di questo. Azione caritatevole e compassionevole nella vita di tutti i giorni. Pratiche spirituali per la salute in aumento.

SCORPIONE



Marte, il suo governatore, incontra il Nettuno spirituale e trascendentale. La tua espressione creativa ed essenziale sarà bella, trascendentale e spirituale, ma senza perdere la tua naturale assertività e intensità. Le esperienze creative possono essere molto utili, ma devi anche saper sacrificare un po’ del tuo ego a favore di qualcosa di più grande di te.

SAGITTARIO



Oggi ti chiede di agire più interiormente. Cerca di comprendere e trascendere problemi emotivi, passati, familiari e vecchi. Il tuo magnetismo sarà forte e ti permetterà di andare oltre i capricci egoici del bambino interiore. Coltiva il tuo lato spirituale a casa con pratiche meditative e azioni soggettive a favore del benessere emotivo.

CAPRICORNO



Oggi ci sarà una grande flessibilità nel tuo campo mentale. Deve trascendere le vecchie identificazioni di pensiero. Il tuo discorso sarà un mix di assertività e compassione. Il potere creativo della parola è in aumento, quindi afferma ciò che è positivo e salutare. Azione a favore di fratelli, parenti o vicini, ma che deve essere svolta con buona volontà e spirito di carità.

ACQUARIO



La vostra azione magnetica e sottile avrà ora grandi risultati, soprattutto in campo finanziario e materiale. Cerca di agire per affermare la tua prosperità e arrendersi al flusso dell’abbondanza della vita. Ottimo momento per ripulire, ripulire o donare vecchi oggetti che potrebbero ristagnare questo flusso. Donazione amorevole di ciò che è di alto valore.

PESCI



La congiunzione di Nettuno, suo sovrano, con Marte nel suo segno (solare o nascente) ne aumenta notevolmente il magnetismo e la forza di volontà. Userà le sue forze personali e sottili unite a favore dei suoi scopi. Enfasi dell’azione istintiva, emotiva e spirituale. Capacità di trascendere facilmente gli eccessi egoici e agire su un piano più ampio.