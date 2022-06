Oroscopo Branko oggi e domani 25-26 giugno 2022: le previsioni Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Oroscopo Branko 25-26 giugno Ariete

Devi stare attento con il tuo carattere collerico, arrabbiato ed esplosivo o, altrimenti, oggi può giocarti brutti scherzi. Dentro di te sei nobile e ben intenzionato, ma quando lasci guidare il tuo temperamento puoi causare molti danni e non solo agli altri, ma anche a te stesso. Cerca di essere attento. Oggi: attraverserai un periodo di espansione del lavoro e crescita economica. Tuttavia, non dimenticare di pensare al futuro. Amore: il tuo partner attribuisce grande importanza agli appuntamenti e tu ne hai trascurato uno. Inventa qualcosa che possa costarti la relazione. Ricchezza: non cercare di saltare le fasi alla ricerca del successo. Tutto a suo tempo e passo dopo passo, questa è la chiave del successo. Benessere: non fingere sempre di essere al centro dell’attenzione. Per quanto cerchi di essere gentile con tutti, loro notano che in fondo non sei sincero.

Oroscopo Branko 25-26 giugno Toro

L’influenza dominante di Urano ti porterà una sorpresa, una sorpresa che non ti piacerà o che sarà qualcosa di molto diverso da quello che ti aspettavi. La tua ossessione di seguire sempre un percorso e di non lasciarlo può diventare, in molti momenti, il tuo peggior nemico o la tua più grande debolezza. Devi imparare ad adattarti. Oggi: Giornata propizia per raddrizzare certe situazioni che sono sfuggite al controllo attraverso il dialogo. Approfittane. Amore: dovrai mostrare al tuo partner che sei maturato abbastanza per mantenere una relazione in vista del futuro. Ricchezza: la sfortuna sarà al tuo fianco per tutta la giornata di oggi. Cerca di essere molto attento alle tue responsabilità. Benessere: non puoi vivere sordo e cieco ai sentimenti delle persone intorno a te. Devi accettare che ci sono bisogni oltre i tuoi.

Oroscopo Branko 25-26 giugno Gemelli

Ti aspetta una giornata difficile o faticosa, con tanto lavoro o tanto disagio, anche se non necessariamente brutto. Forse devi fare un viaggio di lavoro molto complicato e pieno di incidenti, oppure affrontare una trattativa molto spinosa e in cui potresti rischiare molto. Ma alla fine risolverai tutto. Oggi: la tua vita domestica si svilupperà senza intoppi, metterai da parte i rancori e i risentimenti così caratteristici di te. Amore: la tua capacità di immaginazione ti farà trovare problemi dove non ce ne sono. Metti i piedi per terra, sii più realistico. Ricchezza: i debiti non ti fanno dormire. Che per non aver ascoltato i consigli che ti hanno dato, tienilo a mente per il prossimo. Benessere: stai attraversando un momento di piena felicità, non lasciare che niente e nessuno appanni questo periodo. La tua gioia si diffonderà agli altri.

Oroscopo Branko 25-26 giugno Cancro

Urano si unirà alla Luna e di conseguenza ti aspetta un giorno più mutevole o instabile del solito. Sarai anche più sensibile, ispirato e intuitivo. Avrai una grande voglia di fare le cose e sarai più combattivo o audace di quanto sei abituato. Ma devi stare attento ai conflitti imprevisti. Oggi: che le opinioni contrastanti nel tuo ambiente familiare sul tuo comportamento non ti facciano alterare la tua linea di condotta. Amore: i problemi di relazione sono risolti tra due. Non mettere in mezzo terze parti che potrebbero rovinare la relazione. Ricchezza: impara a prendere critiche e raccomandazioni in modo positivo. Consenti a te stesso di crescere da loro. Benessere: ti renderai conto che è imperativo sfruttare al meglio ogni secondo che hai in questa vita. Non lasciare che il tempo scivoli via.