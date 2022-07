Oroscopo Brano domani 13 luglio 2022: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Oroscopo Branko 13 luglio Sagittario

Qualcosa di nuovo entra nella tua vita, qualcosa va o finisce. Questo è il ciclo della vita. Siamo in continua trasformazione o evoluzione. Scorri, osserva, impara e dai amore. Sei un essere di luce, sei energia divina, energia cosmica. Tutto vive in te. Cerca dentro di te quei segreti, quella divinità.

PAROLA SANTA: fortuna

NUMERI FORTUNATI: 1, 25, 13

Oroscopo Branko 13 luglio Capricorno

Ora oserai andare oltre ogni convenzionale e arretrato convenzionalismo. Ora sarai un ambasciatore di tutto ciò che è nuovo o di tutto ciò che è fuori dall’ordinario. Molti saranno quelli che ti sorprenderanno con questo nuovo atteggiamento in te. Ora ti concedi il lusso di fare quello che vuoi e che fa per te.

PAROLA SANTA: osa

NUMERI FORTUNATI: 11, 41, 2

Oroscopo Branko 13 luglio Acquario

Le tue attività sociali aumenteranno con l’avvicinarsi del fine settimana. A poco a poco la tua cerchia di amici è cresciuta e questa volta ci sono quelli che ti hanno mostrato che saranno con te nel bene e nel male.

Oroscopo Branko 13 luglio Pesci

Sii te stesso e non ciò che gli altri vogliono o vogliono che tu sia. Non imitare o copiare nessuno. Sii orgoglioso di essere quello che sei, unico. Coltiva il tuo lato spirituale e non permettere agli esseri negativi di offuscare la tua felicità con il loro modo negativo di vedere la vita.