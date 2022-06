Oroscopo Paolo Fox domani 1 luglio 2022: le previsioni su Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Oroscopo Paolo Fox 1 luglio Ariete

La tua vita è piena di gioia. Ammorbidisce gli spigoli esistenti nella tua relazione. C’è romanticismo nell’ambiente e puoi rimediare a tutto ciò che va di male in peggio, nelle tue relazioni, così come trovare quella persona speciale se la stai cercando. Mantenere le cose in equilibrio sarà una sfida oggi, Ariete. Probabilmente scoprirai che c’è un conflitto che sembra non volere una soluzione. Va bene. Non premere il problema. Potresti scoprire che la soluzione migliore è fuggire tra le nuvole e tornare alla realtà quando la tempesta si sarà calmata. Non c’è bisogno di cercare di districare i nodi se semplicemente non vogliono muoversi.

PAROLA SACRA: Rimedio

NUMERI FORTUNATI: 45, 7, 37

Oroscopo Paolo Fox 1 luglio Toro

Gli inviti e le offerte chiave sorgono nella tua vita, quindi dovresti pensare attentamente a tutto ciò che può comportare un cambiamento positivo per te. È tempo di prendere decisioni importanti nella tua vita. Tutto indica che farai molto bene finanziariamente, se ne hai il coraggio. È probabile che sorgano tensioni in molte aree diverse della tua vita, Toro. È possibile che tu sia troppo sognante o troppo pratico per il problema in questione. È importante per te trovare un equilibrio. La parte più difficile sarà trovare persone e situazioni che siano d’accordo con te. È probabile che altre persone siano piuttosto inflessibili e testarde e potresti dover adattarti per raggiungere un compromesso.

PAROLA SACRA: Decidere

NUMERI FORTUNATI: 15, 23, 6

Oroscopo Paolo Fox 1 luglio Gemelli

Avvolgiti o partecipa ad attività in cui offri il tuo aiuto, conoscenza e amore agli altri. La tua intuizione sarà quella che ti condurrà ora sulla strada giusta. Ci vorrà del tempo per prendere una decisione importante, soprattutto se è legata al denaro o alle finanze. La traiettoria di ieri potrebbe incontrare un paio di intoppi oggi, Gemelli. Potresti scoprire che la tua natura sognante è in conflitto con quella pianificata e costante. Questo conflitto di interessi potrebbe creare una certa tensione con cui sarà difficile lavorare. Le tue emozioni tendono ad ingannarti, quindi cerca di non farti trascinare fuori rotta da un capriccio passeggero. Cerca di mantenere i tuoi sentimenti ben radicati.

PAROLA SACRA: Conoscenza

NUMERI FORTUNATI: 40, 1, 8

Oroscopo Paolo Fox 1 luglio Cancro

L’amore bussa alla tua porta, ma non ti siederai e aspetterai che ciò accada, e andrai alla ricerca di ciò che vuoi veramente. Se hai un partner, l’unione e la comprensione tra di voi si intensificano. Aspettatevi momenti di passione. L’energia planetaria vi dota di una magia molto speciale in amore. Cerca di mantenerti in linea con le tue emozioni oggi, Cancro. È possibile che una forza potente ma sottile stia lentamente cercando di portarti fuori strada. Se è così, pensa a fare una pausa e fare un po’ di attività fisica per far pompare il sangue. Fai una passeggiata con un amico per schiarirti le idee e pensare in modo più razionale alle decisioni che devi prendere.