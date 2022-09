Oroscopo Paolo Fox domani 1 ottobre 2022: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Oroscopo Paolo Fox 1 ottobre Sagittario

Lotte intense e tensioni sul lavoro ti porteranno una giornata un po’ più stressante del solito, anche se alla fine finirai per prendere le cose alle tue condizioni. Ultimamente senti che troppi ostacoli ti si frappongono, anche più di una volta hai pensato di dare una svolta alla tua vita, ma sono solo momenti di recessione.

Oroscopo Paolo Fox 1 ottobreCapricorno

Oggi non devi abbassare la guardia perché stai per affrontare qualche problema importante del tutto inaspettato. Non dovresti mai rilassarti quando tutto sembra filare liscio perché è il momento ideale per sorprenderti e persino abbattere i tuoi risultati come un castello di carte. Alla fine riuscirai a fermare il colpo.

Oroscopo Paolo Fox 1 ottobre Acquario

Ti aspetta una giornata di grande attività, anche se avrai la sensazione che sia una giornata un po’ sterile, di spegnere un fuoco dopo l’altro, ma che tutto questo dopo non ti lasci nessun tipo di compenso o ricompensa. Non ti preoccupare perché ciò che non viene ora verrà sicuramente da te più tardi e quando meno te lo aspetti.

Oroscopo Paolo Fox 1 ottobre Pesci

Oggi sarà uno di quei giorni in cui ti piace rifugiarti nella tua vita interiore, anche se possibile a casa o con i tuoi cari. Sebbene nel tuo lavoro mostri una grande attività, o affronti con successo infiniti problemi, in realtà vorrai solo che tutto finisca per cercare riposo e pace a casa.