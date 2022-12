Oroscopo Paolo Fox domani 12 dicembre 2022: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Oroscopo Paolo Fox 12 dicembre Leone

Con o senza motivo, oggi avrai, almeno in molti momenti, una grande preoccupazione per coloro che ami di più, che si tratti del tuo partner, dei figli, dei genitori o dei tuoi migliori amici. Ma qualunque sia la causa, non dovresti preoccuparti perché non accadrà nulla di brutto o, nel suo caso, nulla che non possa avere una buona e facile soluzione.

Oroscopo Paolo Fox 12 dicembre Vergine

Avrai una dolorosa delusione con un amico che apprezzi più degli altri, forse perché non merita quell’apprezzamento o forse perché tendi a chiedere agli altri più di quanto possano darti. La verità è che sarà un’esperienza dolorosa che sorgerà anche inaspettatamente o quando stavi meglio.

Oroscopo Paolo Fox 12 dicembre Bilancia

Gli influssi astrali indicano che ti aspetta una giornata felice, soprattutto in questioni di cuore, vita intima o famiglia. E allo stesso tempo sarà anche un giorno un po’ indeciso perché avrai due progetti, o due possibilità, che saranno ugualmente buoni o felici, uno sarebbe a casa tua, ma l’altro sarà lontano da esso.

Oroscopo Paolo Fox 12 dicembre Scorpione

Oggi accadrà qualcosa che ti renderà molto felice, qualcosa che è legato ai tuoi sogni e alle tue illusioni più profonde, e ha a che fare con l’amore e i tuoi desideri più intimi. Qualcosa che ti arriverà inaspettatamente perché non lo cercherai, e se lo fai, non sarà così che si materializza oggi. Ora la fortuna è con te e presto lo vedrai.