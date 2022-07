Oroscopo Paolo Fox domani 14 luglio 2022: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Oroscopo Paolo Fox 14 luglio Sagittario

Ti aspetta una giornata un po’ strana perché hai i pianeti a tuo favore e, quindi, la fortuna in faccia e, però, a volte potresti voltarti indietro e lasciarti trasportare da dubbi, paure assurde o momenti di malinconia. Ma niente di male dal passato tornerà, il dolore e la paura sono lasciati alle spalle.

Oroscopo Paolo Fox 14 luglio Capricorno

La Luna è nel tuo segno e forma aspetti positivi con altri pianeti, il che ti porterà a sentirti bene e vedere le cose in modo positivo e persino ottimista a volte. Il tempo dei grandi sacrifici è finito e ora finalmente conosci momenti di riposo e pace nel tuo cuore. Cerca di viverli pienamente.

Oroscopo Paolo Fox 14 luglio Acquario

Sta arrivando una sorpresa che ti renderà molto felice in tutti gli ambiti della tua vita. È tempo di ricevere una ricompensa tanto grande quanto meritata e se ciò non ti accade oggi, il che è abbastanza probabile, non preoccuparti perché sta bussando alla tua porta e non ti farà aspettare. Tutto cambierà per il meglio.

Oroscopo Paolo Fox 14 luglio Pesci

Devi scappare dai pensieri negativi perché non solo ti faranno sentire molto male, ma ti impediranno anche di essere felice quando otterrai un certo successo. È da molto tempo che fai fatica al lavoro, ti senti sottovalutato o circondato da nemici, ma molto presto ti arriverà una grande sorpresa positiva.