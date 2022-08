Oroscopo Paolo Fox domani 16 agosto 2022: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Oroscopo Paolo Fox 16 agosto Sagittario

Una grande opportunità ti si presenterà nelle tue faccende lavorative ed economiche non appena finirai la tua vacanza, ma sarai assalito da momenti di indecisione o di esitazione che non ti avrebbero mai colpito prima. In realtà hai paura perché stai affrontando qualcosa che potrebbe cambiare radicalmente la tua esistenza in meglio.

Oroscopo Paolo Fox 16 agosto Capricorno

Oggi vi aspetta un altro di quei giorni che avete di volta in volta in cui sarete assaliti da tante paure ed esitazioni legate alla vostra situazione lavorativa, economica o sociale. Anche se hai dei momenti molto belli prima o poi dubbi e cattivi presagi ti assalgono di nuovo. Ma la tua vita si evolverà per sempre.

Oroscopo Paolo Fox 16 agosto Acquario

Fai attenzione a un tradimento o un inganno sul lavoro che potrebbe portarti conseguenze molto negative quando le tue vacanze sono finite e torni di nuovo al lavoro. Non fidarti di coloro che affermano di essere tuoi amici e guardati le spalle, perché molto presto potresti trovare qualcosa di completamente diverso

Oroscopo Paolo Fox 16 agosto Pesci

Oggi ti sveglierai con la spada in mano, desideroso di dispensare giustizia e di segnare le i, specialmente tra le persone intorno a te o con le quali vivi. Sei stanco di andare sempre con buone parole e temperare le cornamuse, ci sono cose a cui non sei più disposto ad acconsentire ed è tempo di agire.