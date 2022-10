Oroscopo Paolo Fox oggi martedì 18 ottobre 2022: Ariete possibilità. Cancro cambiare

Toro, le sorprese migliori arrivano quando meno te le aspetti. Potresti avere un visitatore inaspettato oggi. Se il frigorifero è vuoto, niente panico. Puoi riceverli intorno a una pizza o un’altra soluzione dell’ultimo minuto. In ogni caso sarà solo felicità, le serate migliori, come sappiamo, sono quelle organizzate inaspettatamente. Divertiti !

Oggi potresti trovare attività eccitanti, Gemelli. Non sapevi come usare questa tecnica e sembra che risvegli in te nuove idee. Anche se non sai cosa farne al momento, ti parla. Documento più abbondantemente sull’argomento. La tua creatività è traboccante. La scrittura, la pittura, la fotografia sono scelte rilevanti oggi.

Oggi potresti trovarti in un negozio di decorazioni per la casa o con una rivista di decorazioni per la casa nelle tue mani. Vuoi cambiare. Hai bisogno di cose per muoversi, ti chiedi se aggiungere colore qua e là potrebbe rimotivarti un po’. Perché no ? Controlla comunque il tuo budget e chiediti, oltre a questo, se non avresti bisogno di cambiare i colori altrove.