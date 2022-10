Oroscopo Paolo Fox oggi martedì 18 ottobre 2022: Sagittario potere. Pesci modello

Tutti i giorno noi della redazione siamo lieti di darvi l’oroscopo di Paolo Fox. Anche oggi le previsioni vedranno segni zodiacali migliori e peggiori. Ricordiamo che le previsioni astrali possono variare a seconda del carattere dell’individuo.

Oroscopo Paolo Fox 18 ottobre Sagittario

La tua vita spirituale diventa più importante. Il potere che ti sosterrà in ogni momento sarà la tua fede in Dio. Sarai più accomodante, comprensivo, compassionevole e tollerante. Il piacere di ridere di tutto farà miracoli per la tua salute. D’ora in poi non prenderai le cose così seriamente.

PAROLA SANTA: Potere

NUMERI FORTUNATI: 44, 12, 25

Oroscopo Paolo Fox 18 ottobre Capricorno

Pensa seriamente al tuo presente e al tuo futuro e analizza cosa ti rende felice professionalmente. Se ti senti obbligato o frustrato, cambia rotta. Più sei felice e produttivo, più guadagni. Sarai l’ispirazione, il modello per gli altri in cerca di guida e luce. L’astrale ti sostiene per brillare.

PAROLA SANTA: modello

NUMERI FORTUNATI: 10, 3, 24

Oroscopo Paolo Fox 18 ottobre Acquario

Professionalmente ti distinguerai, guadagnando l’ammirazione e gli applausi di molti. Ci sarà una connessione spirituale con la ricchezza. Correrai dei rischi attenti e farai bene. Otterrai l’indipendenza economica, se lo proponi. Applicherai decreti e affermazioni positive per attirare prosperità nella tua vita.

PAROLA SANTA: modello

NUMERI FORTUNATI: 10, 3, 24

Oroscopo Paolo Fox 18 ottobre Pesci

Non aspettare domani per fare ciò che ti piace o ciò che ti rende felice. Esci subito da qualsiasi complesso di inferiorità o senso di colpa. Dai le ali alla tua immaginazione e osa creare, inventare. Sei il proprietario della tua vita. Il tuo successo o fallimento dipende da te.