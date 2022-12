Oroscopo Paolo Fox domani 19 dicembre 2022: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Oroscopo Paolo Fox 19 dicembre Leone

Un parente o qualcuno che ami molto oggi avrà un problema che richiederà la tua attenzione o il tuo aiuto, e questo renderà la giornata, alla fine, molto diversa da come ti aspettavi. Alla fine, tutto può essere risolto o incanalato, ma ciò non impedirà che i piani che avevi per oggi vengano distrutti. Sarà una giornata di sorprese.

Oroscopo Paolo Fox 19 dicembre Vergine

Non soffrite per amore perché non potete dominare sul cuore, sui fatti e sugli eventi mondani se potete agire, ma il cuore ha le sue leggi. Che ti piaccia o no, ora devi guardare al futuro, lasciar andare quella zavorra del passato che ti sta distruggendo a poco a poco e aprirti a nuove, più vere speranze.

Oroscopo Paolo Fox 19 dicembre Bilancia

Goditi la giornata e non lasciarti sopraffare da problemi lavorativi o finanziari, riuscirai a risolvere tutte queste cose al momento giusto, ma ora non puoi fare nulla di preoccupante. Abbi solo un po’ di prudenza con le spese se il denaro scarseggia o pensi che presto scarseggia, anche questo potrebbe non accadere.

Oroscopo Paolo Fox 19 dicembre Scorpione

Qualcuno ti offre, o ti offrirà presto, il suo amore o la tua amicizia. All’inizio sarai titubante o riluttante ad accettarlo, ma devi fare il passo o perderai una seria opportunità di essere felice. Non fidarti delle apparenze, puoi arrivare ad amare quella persona che ora non significa quasi niente per te.