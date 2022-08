Oroscopo Paolo Fox domani 24 agosto 2022: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Oroscopo Paolo Fox 24 agosto Sagittario

Ultimamente fai fatica ad adattarti alle cose, alle persone o alle situazioni, dentro di te sta emergendo un lato molto ribelle e tendi ad andare per la tua strada e fare quello che vuoi che piaccia o no agli altri. Senti un bisogno crescente di liberarti e spezzare le catene, ed è quello che farai oggi.

Oroscopo Paolo Fox 24 agosto Capricorno

Stai attento con l’inganno e il tradimento, qualcuno può approfittare della tua gentilezza o anche della tua ingenuità. In questo momento dovresti essere sospettoso, soprattutto sul lavoro, perché una volpe verrà da te, ma travestita da pecora, chiedendo aiuto o proponendo qualche affare. Meno ti fidi, meglio sarà per te.

Oroscopo Paolo Fox 24 agosto Acquario

Questo non sarà un buon giorno per l’amore, ma potrebbe essere per l’amicizia, che è, in effetti, la relazione che apprezzi e rispetti di più. Potresti essere deluso dall’amore, ma questo ti permetterà di ottenere un amico allo stesso tempo. Una persona sarà al tuo fianco, ti conforterà e ti aiuterà perché ti apprezza davvero.

Oroscopo Paolo Fox 24 agosto Pesci

Quella che sembra una disgrazia potrebbe in realtà essere la tua fortuna. Dicono che un nemico che fugge da un ponte d’argento e una persona che non ti ama, o che non ti soddisfa, alla fine lascia la tua vita, quindi invece di essere triste dovresti essere davvero molto felice. D’ora in poi tutto andrà meglio per te e tu brillerai di più.