Oroscopo Paolo Fox domani 25 agosto 2022, le previsioni complete

Oroscopo Paolo Fox 25 agosto Ariete

È il trionfo del cuore e dei sensi. Chi mai saprà resistervi in questo momento in cui siete in compagnia di Giove e ammantati dal fascino malandrino di Venere nel settore dell’amore e da Marte amico? Siete in forma fisica spettacolare. Godetevi questa settimana, prima che il lavoro vi travolga di nuovo.

Oroscopo Paolo Fox 25 agosto Toro

Il cielo si schiarisce all’orizzonte grazie a Sole e Luna Nuova in Vergine, ma non è ancora del tutto sereno. L’umore migliora, ma non il fronte del cuore reso turbolento da una Venere in Leone imbronciata e da un Marte birichino che alimenta la voglia di erotici abbandoni. Che fare? Pensate ad altro.

Oroscopo Paolo Fox 25 agosto Gemelli

Nessuno come voi sa essere un enigma che fa impazzire il partner. Soprattutto se, come adesso, avete Marte nel segno e Venere amica. Ma con il Sole e la Luna Nuova in posizione scomoda può prendervi la smania di farvi desiderare all’infinito. Però la pazienza è una virtù, non un obbligo. Attenti!

Oroscopo Paolo Fox 25 agosto Cancro

Ascoltate… il Sole e la Luna Nuova nell’amico segno della Vergine vi parlano sottovoce, ma con benevolenza. Siete innamorati da poco? Vivete un rapporto che ha appena subìto una “revisione”? Il cielo è dalla vostra. E se vi occupate di comunicazione, c’è una fucina che lavora proprio per voi.

Oroscopo Paolo Fox 25 agosto Leone

Ecco una settimana di fuoco, proprio come si addice a voi che di questo elemento siete re e regine. Lasciatevi coinvolgere. Ora Marte non è più ostile e Venere riceve mille sollecitazioni. Alleati, i due pianeti promettono incontri magici, amori improvvisi e nuovo entusiasmo per le coppie già formate.

Oroscopo Paolo Fox 25 agosto Vergine

Voi capite le cose solo quando si esprimono in termini chiari. E invece il Sole arrivato da poco e la Luna, che il 27 si fa Nuova nel segno, vi invitano a staccare la testa e a godervi almeno i giorni del compleanno. È un dovere verso di voi e verso il partner. Quindi cercate di farlo. Tanti auguri!

Oroscopo Paolo Fox 25 agosto Bilancia

Siate leggeri come una farfalla e volate. È il suggerimento di Marte e Venere. Questa settimana si prospetta molto mondana e, tra un drink e l’altro, può capitare di cogliere nuove offerte di lavoro. Occhi aperti e buon divertimento! In viaggio potrete incontrare un amore importante.

Oroscopo Paolo Fox 25 agosto Scorpione

Che cosa suggeriscono il Sole e la Luna Nuova nell’amico segno della Vergine? Di tenere la testa sul collo, cari amici, e bando alle trasgressioni. Perché se è vero che Lilith invita a vivere a luci rosse, è altrettanto vero che Venere ostile minaccia ritorsioni. Eventuali scappatelle sono rischiose.

Oroscopo Paolo Fox 25 agosto Sagittario

Strana settimana. Il Sole e la Luna Nuova in Vergine vi richiamano al senso del dovere, mentre Marte e Venere amici promettono sette giorni all’insegna dell’euforia d’amore, proprio come piace a voi. Insomma, ogni tanto concedetevi il meritato relax all’interno di un periodo di lavoro infernale.

Oroscopo Paolo Fox 25 agosto Capricorno

Le storie che nascono in questa settimana promettono di essere molto avvincenti e coinvolgenti. Non state sempre lì a interrogarvi sulla durata delle cose, vivetele. Poi, con calma, ne analizzerete i dettagli. Siete sposati? Non tiratevi indietro quando il partner vi rivolge un invito, magari sotto le lenzuola.

Oroscopo Paolo Fox 25 agosto Acquario

Coraggio: ultima settimana con Venere opposta. Resistete, prima di rovinare ciò che di bello avete mantenuto vivo negli ultimi due anni. Mandare all’aria adesso un rapporto importante sarebbe un errore. E quando Saturno avrà lasciato il vostro segno voi sarete felici di aver saputo resistere.

Oroscopo Paolo Fox 25 agosto Pesci

Un Sole e una Luna Nuova irritanti non sono dei buoni consiglieri. Non esagerate con le critiche verso chi vi ama o vi corteggia. Potreste ritrovarvi da soli. Dedicate al lavoro il tempo indispensabile e occupatevi anche degli aspetti pratici della vita che per un po’ avete trascurato. Ricordate di pagare le bollette.