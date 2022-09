Oroscopo Paolo Fox domani 26 settembre 2022: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Oroscopo Paolo Fox 26 settembre Leone

Anche oggi avrai una giornata leggermente nostalgica o demotivata. In generale, farai abbastanza bene e starai con le persone che ti amano, ma nel tuo cuore vorrai tornare di nuovo alla battaglia e continuare con la serie positiva nel tuo lavoro, avvicinandoti sempre di più ai tuoi obiettivi. Comunque oggi avrai una buona giornata.

Oroscopo Paolo Fox 26 settembre Vergine

In generale, il weekend non sarà per te piacevole come vorresti perché non potrai evitare di essere assalito da numerose preoccupazioni e l’ansia ti dominerà. Tutto questo sarà in qualche modo aggravato perché oggi c’è una luna nuova ed è probabile che ti sarà più difficile dominare queste preoccupazioni e ritrovare la calma.

Oroscopo Paolo Fox 26 settembre Bilancia

Il Sole e la Luna formeranno una congiunzione nel tuo segno (Luna Nuova), rendendolo un giorno particolarmente importante per te, soprattutto dal punto di vista emotivo. Il cuore e i sentimenti tenderanno a dominare sopra la testa e mostrerai un po’ più di instabilità emotiva. Nel pomeriggio avrai più tensioni.

Oroscopo Paolo Fox 26 settembre Scorpione

Sarai felice e pieno di vitalità o gioia al mattino, ma un po’ più introverso e meditativo nel pomeriggio o verso la fine della giornata. Dopo una giornata molto piacevole e in alcuni momenti anche felice, poi, finalmente, finirai per sprofondare nei tuoi pensieri in un’atmosfera di certo isolamento o malinconia.