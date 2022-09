Oroscopo Paolo Fox domani 28 settembre 2022: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Oroscopo Paolo Fox 28 settembre Leone

Non lasciarti trasportare dall’impazienza, sei in un momento molto favorevole per questioni lavorative ed economiche, ma tutto richiede tempo ed è probabile che oggi avrai qualche frustrazione non perché le cose ti andranno male ma perché vuoi andare troppo veloce ed è ancora troppo presto perché arrivino grandi successi.

Oroscopo Paolo Fox 28 settembre Vergine

Sei preoccupato per eventi familiari o sentimentali, ci sono cose che stanno accadendo che ti causano un grande dolore, anche se non lo esprimi quasi mai esternamente. Queste cose ti rendono più introverso o malinconico e ti fanno tendere a fidarti sempre meno delle persone. Ma alla fine tutto questo passerà.

Oroscopo Paolo Fox 28 settembre Bilancia

L’influenza solare sul tuo segno ti porta fortuna e ti aiuta a realizzare sogni e illusioni che sono importanti per te, ma questa influenza è anche molto positiva perché ti fa sentire più ottimista e ti rende più facile vedere la soluzione ai problemi ., come in genere ti succederà oggi.

Oroscopo Paolo Fox 28 settembre Scorpione

Oggi avrete una buona giornata per affari e questioni materiali in genere, prenderete iniziative fortunate e soprattutto riuscirete a superare problemi finanziari o patrimoniali che vi hanno molto travolto in questi ultimi tempi. Ancora una giornata di segno positivo, entro un inizio d’autunno che appare favorevole.