Madre di tre bambini collide con un’autocisterna: “Veniva direttamente su di me, non potevo evitarla.”

In un tragico incidente stradale avvenuto il pomeriggio del 9 maggio a Bordolano, in provincia di Cremona, Agnese Brunelli, una donna di 55 anni e madre di tre figli, ha perso la vita. La dinamica dell’incidente è ancora al centro di indagini, ma si sa che la vittima era al volante della sua Opel quando si è scontrata frontalmente con un’autocisterna.





Dettagli dell’Incidente

L’incidente si è verificato intorno alle 17:00 sulla strada provinciale Quinzanese. Secondo le prime ricostruzioni, la Opel di Agnese Brunelli ha improvvisamente perso controllo, invadendo la corsia opposta e collidendo violentemente con l’autocisterna che procedeva nella direzione contraria. L’impatto è stato devastante e la vettura è stata completamente distrutta. Agnese Brunelli è deceduta sul colpo a causa delle gravi ferite riportate.

Interventi e Rilievi sul Posto

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti prontamente i vigili del fuoco, l’automedica del 118 di Brescia e l’ambulanza della Croce Verde di Orzinuovi. Nonostante i tentativi di rianimazione, non c’è stato nulla da fare per salvare la donna. Gli agenti della polizia stradale di Pizzighettone hanno condotto i rilievi necessari per chiarire la dinamica dell’incidente, che ha causato interruzioni temporanee del traffico fino al ripristino della sicurezza della strada.

Testimonianza del Camionista

Il conducente dell’autocisterna, visibilmente scosso ma illeso, ha raccontato al Corriere della Sera gli attimi precedenti lo scontro: “Ho visto l’auto venire dritta verso di me anziché seguire la curva. Nonostante abbia frenato e tentato di sterzare per evitare l’impatto, era impossibile deviare in tempo.” Il camionista, che era partito da Casalbuttano diretto a Brescia, ha aggiunto: “Percorro questa strada regolarmente, ma non avrei mai immaginato una tragedia del genere.”

Il Dolore della Comunità

La comunità di Manerbio, luogo di nascita di Agnese, e quella di Verolanuova, dove la donna viveva con la sua famiglia, sono state profondamente colpite dalla tragedia. Agnese lascia un marito e tre figli, e il suo improvviso decesso ha lasciato un vuoto incolmabile tra i suoi cari e nella comunità locale.

Questo tragico evento ha riacceso il dibattito sulla sicurezza stradale e l’importanza delle misure preventive, specialmente in tratti di strada noti per essere particolarmente pericolosi. La comunità si stringe nel dolore e nella solidarietà verso la famiglia Brunelli, mentre si attendono ulteriori dettagli dalle autorità competenti riguardo le cause esatte dell’incidente.