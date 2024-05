Tragedia nel mondo del ciclismo: Matteo Lorenzi, giovane talento, muore a 17 anni, colpito da un furgone

Nel pomeriggio di giovedì 9 maggio, un tragico incidente ha spezzato la vita di Matteo Lorenzi, una giovane promessa del ciclismo, residente a Fornace, Trento. Il ragazzo, appena 17 anni, è deceduto dopo essere stato investito da un furgone mentre percorreva in bici la strada provinciale 83 a Civezzano, in località Sille.





L’incidente si è verificato intorno alle 15:30 nella curva Kaisera, mentre Lorenzi stava scendendo da Fornace per unirsi al resto della sua squadra, l’U.S. Montecorona, per una sessione di allenamento. Secondo le prime ricostruzioni, il furgone, uscendo dalla zona industriale e immettendosi sulla Sp83, non ha notato il giovane ciclista, provocando un impatto devastante che lo ha sbalzato per alcuni metri sull’asfalto.

Nonostante l’intervento immediato dei soccorsi, compreso un’auto medica, un’ambulanza e l’elicottero dei vigili del fuoco di Trento, che hanno trasferito Lorenzi in urgenza al reparto di Rianimazione dell’ospedale Santa Chiara di Trento, il suo cuore ha cessato di battere poco dopo l’arrivo.

Le autorità, tra cui i carabinieri, stanno ancora indagando sulle esatte dinamiche dell’incidente. Nel frattempo, la comunità locale e il mondo del ciclismo sono in lutto. Matteo era conosciuto non solo per il suo talento come passista, ma anche per il suo spirito di squadra e dedizione allo sport.

La sua prematura scomparsa ha scosso la famiglia Lorenzi, proprietaria di una segheria in località Valle a Fornace, lasciando i genitori e un fratello minore in un dolore inconcepibile. “È una disgrazia enorme”, ha commentato Mauro Stenico, sindaco di Fornace. “Ci stringiamo alla famiglia in questo dolore. Si è spezzata la vita di un giovane promettente, non ci sono parole sufficienti per descrivere questa tragedia”.

Il Giro della Lunigiana, una delle competizioni in cui Matteo si era distinto, ha espresso il proprio cordoglio: “Tutta la famiglia del Giro della Lunigiana si unisce al dolore di U.S. Montecorona per la tragica scomparsa di Matteo Lorenzi, morto a 17 anni in allenamento. Un’altra vittima della strada che ci lascia troppo presto”.

Questo incidente riporta alla luce la necessità urgente di maggiore sicurezza sulle strade, specialmente per i ciclisti, che troppo spesso si trovano a confrontarsi con pericoli non adeguatamente gestiti. La comunità ciclistica e i residenti locali sperano che questo tragico evento possa spingere a un’azione decisiva per proteggere meglio gli atleti e prevenire future tragedie.