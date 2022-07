Oroscopo Paolo Fox domani 9 luglio 2022

Oroscopo di oggi: se sei stanco di svolgere un compito, prenditi del tempo per vedere se è quello che vuoi veramente. Dal momento che puoi sempre cambiarlo. Amore: Non è il momento migliore per entrare in discussione, cerca di evitare qualsiasi tipo di disaccordo affettivo. Ricchezza: se puoi, lascia riunioni virtuali o conversazioni professionali per un altro giorno, poiché ti ritrovi molto distratto. Benessere: stai attraversando un momento di salute ottimale, ma tieni presente che un minimo cambiamento potrebbe lasciarti in pessime condizioni. Prendere precauzioni.

Oroscopo Paolo Fox 9 luglio Capricorno