Oroscopo Paolo Fox domani 9 ottobre 2022: Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Oroscopo Paolo Fox 9 ottobre Ariete

Il fine settimana inizierà per voi con una giornata di festa e di gioia, favorevole alle questioni del cuore e della vita intima o familiare, che in genere vi porterà buone notizie ed esperienze perlopiù piacevoli. Ma sarà anche un giorno di nostalgia, che riporterà alla mente i ricordi di qualcuno che non è più con te.

Oroscopo Paolo Fox 9 ottobre Toro

Sarà una giornata molto intensa, sia nell’attività che nelle esperienze emotive, un po’ tesa o tesa al mattino, anche se molto più piacevole o felice al pomeriggio. I momenti di tensione saranno dovuti al fatto che oggi inizierai a mostrare un carattere più testardo o difficile, affinando tutto, anche se in seguito passerà.

Oroscopo Paolo Fox 9 ottobre Gemelli

Questa giornata ti porterà alcuni momenti di tristezza o malinconia legati all’ambiente familiare, dove si presenterà un problema o una situazione avversa che potrebbe avere un impatto significativo su di te, almeno durante parte della giornata. Ma già nel pomeriggio o verso la fine della giornata ti ritroverai sempre meglio.

Oroscopo Paolo Fox 9 ottobre Cancro

Questa sarà una giornata eccellente per te, ma non perché otterrai grandi trionfi, ma perché sarai in grado di superare una situazione di crisi emotiva e di introversione con grande successo. Tuttavia, a differenza di altre volte, oggi non ti accontenterai e ti rifiuterai di chiuderti in te stesso. Alla fine sarà una giornata molto positiva.