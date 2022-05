Oroscopo Paolo Fox oggi e domani 3-4 maggio 2022, le previsioni dettagliate

ARIETE

In questo giorno le influenze planetarie ti saranno favorevoli, specialmente per il lavoro, l’economia e altre questioni mondane che devi affrontare. In generale, ti sentirai bene, ottimista e con la tendenza a svolgere un’attività di successo e fruttuosa.

TORO

Un giorno di molte battaglie ti aspetta insieme ad alcuni problemi inaspettati che si aggiungeranno a tutto questo. Ma la buona notizia è che riceverai anche un aiuto su cui non hai contato e che finalmente farà concludere la giornata in modo più favorevole. Non disperate.

GEMELLI

Oggi la Luna è nel tuo segno e sarai più ispirato e magnetico del solito, è tempo di lottare con fede per i tuoi obiettivi e ambizioni, prendere iniziative e affrontare le difficoltà. Avrai anche una sorpresa o una notizia favorevole relativa a questioni finanziarie.

CANCRO

Ti aspetta una giornata instabile ma positiva, il cuore e i tuoi sogni guideranno i tuoi passi ma ti porteranno lungo la strada più adeguata. Una buona giornata per viaggiare o socializzare nel caso sia necessario, o anche per condividere il meglio di te con i tuoi amici e i tuoi cari.

LEONE

Devi essere vigile perché la giornata potrebbe portarti delle spiacevoli sorprese in relazione al lavoro o altre questioni di natura mondana, forse anche qualche tradimento. Ma stai calmo perché la vita ti renderà giustizia e chi alla fine ha voluto farti del male finirà allo stesso modo.

VERGINE

Al mattino ti sentirai un po’ male fisicamente o emotivamente, mentre al pomeriggio starai molto meglio e recupererai il tuo solito spirito. Sei in un momento di lotta e ora non puoi vacillare anche se il lavoro spesso ti travolge, presto avrai una ricompensa.

BILANCIA

All’orizzonte per alcuni Libriani arrivano buone notizie in termini di attività. Coloro che stanno lavorando vedranno le loro posizioni risolte. Sostenere le relazioni affettive in cui l’obiettivo è disuguale, dovrà essere rivisto. Momento: blu intenso.

SCORPIONE

Non ancorare le tue ambizioni, ragiona che non tutto è facile nella vita e che gli sforzi fatti nel perseguimento dei nostri sogni, è meraviglioso. Emergono come la Fenice dello Scorpione, è la loro caratteristica. Non perdete la pace o la speranza, mai. Momento: colore viola.

SAGITTARIO

Concordare non è sempre facile. Giornata di mediazioni e dialoghi intensi al lavoro. Saper accettare le proposte che arrivano e cercare il lato migliore di esse. L’amore penetrato e con costante entusiasmo. Vento nel vento. Momento: color oro.

CAPRICORNO

Vedrai le conversazioni previste con molte possibilità e proposte di cambiamento. Ricordare che le cose stanno arrivando è incoraggiante. Chiamate da parenti che avrebbero dato loro gioia. Prova a fare allenamento fisico. Momento: colore zaffiro.

ACQUARIO

Sorrisi multipli in questo giorno di tanta seduzione e nuovi flirt che vi daranno una scarica di adrenalina. Nuove persone potrebbero apparire nella vita di coloro che sono senza un partner. Pianificazione della casa, cambiamenti. Momento: vino colorato.

PESCI

Attesi novità sul piano finanziario che daranno loro un significativo sollievo. Pesci è sempre bene andare dal medico, quelli che non vanno da molto tempo, lo fanno. Prendersi cura di se stessi è amare se stessi senza dubbio ed è anche amare chi ci ama. Momento: rosa.