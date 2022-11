Oroscopo Paolo Fox oggi 26 novembre 2022: Ariete incoraggiamento. Cancro adempire

Ariete

Ti si presenta un fine settimana “diverso”, di cose nuove, una giornata di sorprese importanti, magari parenti o amici lontani o disconnessi da tanto tempo possono riapparire o riapparire all’improvviso. Dovresti anche stare attento a possibili tensioni, discussioni o litigi con intimi. Le stelle ti illuminano tutta la loro luce. Qualsiasi attività che svolgi oggi in cui puoi mostrare le tue capacità artistiche sarà un successo. Viaggia, studia, iniettati tutto ciò che stimola al massimo la tua creatività. Hai la chiave della vittoria nelle tue mani. Apri con essa la porta che ti condurrà verso un futuro migliore.

PAROLA SACRA: incoraggiamento

NUMERI FORTUNATI: 31, 18, 50

Toro

Hai molte illusioni e sogni che vorresti realizzare, tuttavia in questo momento ciò che è meglio per te è stare fermo, essere prudente, andare piano e con cautela. Tra pochi mesi, già nel prossimo anno, la fortuna sarà molto più costosa e tutto sarà molto più facile per te. Devi solo aspettare. Non invidiare l’apparente felicità delle altre persone e dedicati a vivere la tua vita senza guardare ciò che gli altri hanno o non hanno. Scopri il tuo giardino di felicità, amore e pace interiore. Vivi sveglio, consapevole, vigile, offrendo sempre il meglio di te. Programma te stesso da questo momento al successo in salute, denaro e amore.

Gemelli

Incontrerai una persona che ti sembrerà meravigliosa e ti avvicinerai molto a lei, ma in realtà dovresti stare molto attento perché le cose non sono come sembrano e quella persona può provare a truffarti o ingannarti, sia che è qualcuno che è legato al tuo lavoro o alla tua vita sentimentale. Essere molto attenti. Convincerai con il tuo fascino e la tua dolcezza quando parli. Una persona giovane dentro metterà una nota di gioia nella tua vita. Afferma ogni giorno la tua grandezza e il tuo genio. Non temere il fallimento, poiché sei preparato a tutto. Quello che hai sognato per tanti anni ora si sta gradualmente materializzando.

Cancro

È molto probabile che l’arrivo del fine settimana ti sconvolga emotivamente o, se del caso, c’è il rischio di qualche tensione o conflitto nella tua vita amorosa o familiare. Ma se questo accade davvero potresti essere tu a provocarlo perché non ti senti bene e hai bisogno di esplodere in un modo o nell’altro. Devi cercare di calmarti. I tuoi desideri oggi vanno oltre i tuoi obblighi. Cederai alla tentazione di voler prendere le cose alla leggera senza fare uno sforzo da parte tua. Stabilisci le priorità e, soprattutto, mantieni le tue promesse in modo che in seguito tu possa pretendere lo stesso dagli altri. Non deludere chi si è fidato di te.