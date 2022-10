Oroscopo Paolo Fox previsioni fino al 13 ottobre 2022

ARIETE

Ci sono possibilità di intraprendere qualcosa che può generare un cambiamento nel modo in cui affrontano la vita lavorativa. I progetti possono accadere. Sii selettivo con le tue priorità. Le alternative nella vita sono molteplici, l’intelligenza per realizzare le cose è una. Momento di colore: oro giallo.

TORO

Stato di tensione che diminuisce con il passare delle ore. Quando si trovano interessi, le discussioni sono possibili. Cercare di gestire con prudenza è sempre la chiave per riuscire a rendere la vita una costante positiva. Cerca di calmare i nervi, rilassati. Momento colore: argento.

GEMELLI

La giornata si presenta con uno stato d’animo non molto entusiasta, connettiti con le cose positive che ti accadono e non con quelle negative. Ricevono notizie da qualcuno che li renderà felici. Cerca di non cadere nella tristezza, c’è sempre la corda da cui aggrapparti e la più forte deve essere quella di se stessi. Momento colore: crema.

CANCRO

Una nuova porta può essere aperta molto presto, ma dipenderà da te bussare. Il piano del lavoro trova la sua strada. Non lasciatevi scoraggiare dalle pressioni sul piano affettivo, dialogate e date i vostri punti di vista. Dobbiamo imparare ad ascoltare la voce delle persone che amiamo. Momento del colore: mais.

LEONE

La causa del loro disagio economico dipende da determinate circostanze di cui potrebbero presto non essere a conoscenza. Non prendere in considerazione le opinioni contrastanti che si verificano sul piano affettivo, sono temporanee. Ci sono momenti in cui non possiamo risolvere tutto ciò che ci viene posto, il punto è aspettare. Momento di colore: prugna.

VERGINE

Dovrebbero aspettare un po ‘per prendere decisioni a livello economico, ci sono circostanze che devono cercare di risolvere in qualche modo. L’amore ti porta un giorno di sollievo. La pazienza è una virtù che dobbiamo non solo avere a volte, ma sempre praticare. Momento di colore: Blu Francia.

BILANCIA

L’ipersensibilità ha il suo prezzo, cerca di imparare a gestire le cose un po ‘di più dal mentale e non dall’emotivo. Un’aspettativa che sarà soddisfatta sul piano affettivo. Buoni pensieri e sentimenti positivi ti faranno recuperare certe gioie che ti sentivi perso. Momento di colore: corallo.

SCORPIONE

Non preoccuparti delle circostanze temporanee, gestisci le tue relazioni affettive con la prudenza a cui sei abituato. La situazione affettiva a livello familiare è molto buona, rallegratevi. Imparare che nella vita ci sarà sempre qualcosa che ci preoccupa, è importante sapere che possiamo ancora stare bene. Momento colore: vaniglia.

SAGITTARIO

Una variante sul posto di lavoro li manterrebbe un po ‘nervosi. Cerca di approfondire i dialoghi con le persone giuste. In amore, quando rivendichiamo qualcosa, dobbiamo farlo dalla tranquillità che ciò che chiediamo è giusto. Comprensione e rispetto. Momento del colore: mela.

CAPRICORNO

L’adeguamento che fanno a livello economico è molto in linea con le situazioni che stiamo vivendo. C’è una novità che vi renderà felici a livello familiare, approfittatene e trascorrete una bella giornata. La cosa essenziale della vita è renderla semplice e completa nel cuore. L’equilibrio interno sostiene la salute integrale. Momento colore: caramello.

ACQUARIO

Non perdere il tuo buon umore per alcuni problemi familiari che ti disturbano, sono temporanei. La buona notizia arriva dal campo del lavoro con un quadro più definito per quanto riguarda le sue disposizioni economiche. Rendi chiari i tuoi punti di fronte a coloro che non lo sono. Le cose sono sulla buona strada. Momento colore: viola.

PESCI

La verità di un evento affettivo verrà alla luce e li spingerà a togliere dalle loro spalle il peso di dolori infondati. La verità è sempre l’opzione migliore in tutte le circostanze della vita. A livello di lavoro ci sono precetti utili che li porteranno ad avere miglioramenti in futuro. Momento colore: magenta.