Oroscopo Paolo Fox settimanale dal 25 al 31 luglio 2022

Ariete

Giornata magnifica per viaggiare, muoversi, socializzare e fare ogni genere di cose. Una giornata che, in termini generali, ti porterà buone notizie e piacevoli esperienze che ti faranno ricordare che, in questo momento, i pianeti ti aiutano e supportano i tuoi progetti, anche se potrebbe non sembrarti sempre così. Promuove l’amore e l’amicizia.

Toro

Anche se oggi è una giornata di svago e adatta per stare con la famiglia e i propri cari, tuttavia a te non sembrerà così perché penserai molto a preoccupazioni legate al lavoro o alle finanze, alle pratiche da sistemare o a qualche causa legale .questo ti sta preoccupando molto. È tutto nella tua testa.

Gemelli

In generale vi aspetta una giornata molto ispirata e favorevole. La Luna transita attraverso il tuo segno e sarai molto fortunato nelle relazioni e nei contatti, sia che tu faccia nuove amicizie o che ne incontri di vecchie. Ma sarà anche una magnifica giornata per tutte le attività di natura creativa, artistica e letteraria.

Cancro

Devi smettere di combattere con te stesso, dentro la tua testa, per uscire nel mondo e combattere davvero per tutte le cose che vuoi e per realizzare i tuoi sogni. Niente te lo impedisce, e se hai il coraggio di farlo scoprirai di avere più fortuna e più aiuto di quanto avresti potuto immaginare, devi solo fidarti di te stesso.

Leone

Vuoi avere una giornata felice e puoi raggiungerla, perché ora le stelle sono dalla tua parte, ma devi dimenticare la tua impazienza e quel carattere dispotico che ti porta a cercare sempre di imporre la tua volontà agli altri. Non ne hai bisogno, quelli intorno a te ti amano e cercano di farti piacere senza che tu debba fare pressione su di loro.

Vergine

Oggi ti aspetta uno di quei giorni che sono abituali nei tuoi fine settimana, cioè lavorare tutto il giorno, risolvere i tuoi problemi e quelli degli altri, preparare il lavoro della prossima settimana, ecc. Devi rilassarti e cercare di dimenticare i problemi quotidiani o finirai per sfinirti.

Bilancia

Oggi avrai una magnifica giornata per stare con i tuoi cari, con il tuo partner o la tua famiglia, una giornata semplice e allo stesso tempo felice, inoltre potrai anche dimenticare quella malinconia che ti assale in tanti momenti, anche se non c’è motivo per questo. È ora che tu realizzi finalmente tutte le cose buone che hai.

Scorpione

Hai davanti a te una giornata di grande attività fisica e mentale, una giornata che sembrerà un po’ una vacanza. C’è qualcosa che ti muove dentro e per quello che stai combattendo con grande passione, puoi ottenerlo, ma ti costerà una fatica enorme. È anche una buona giornata se devi viaggiare.

Sagittario

Stai per soffrire di un dolore d’amore, un dolore che può manifestarsi in questi giorni oppure può venire anche dal passato e riaprire una ferita che sembrava già chiusa. La tua anima è nobile e gentile, ma molte volte non puoi fare a meno di innamorarti di persone che sono proprio l’opposto di te. Non preoccuparti, passerà presto.

Capricorno

È quasi impossibile per te disconnetterti dal lavoro e dai problemi quotidiani, e in effetti non lo farai, ma non passerai nemmeno una brutta giornata. In realtà gestirai egregiamente lavoro e piacere, o nel tuo caso trascorrerai una piacevole giornata con i tuoi cari, ma penserai anche al lavoro.

Acquario

Fai attenzione alle liti e alle liti familiari, perché quella che oggi inizia come una piccola scaramuccia può finire per essere un conflitto molto serio. Inoltre, imbrogli molto perché dietro i tuoi dialoghi e la tua immagine ravvicinata si nasconde un carattere radicale ed esplosivo. Credimi, evita i litigi se puoi.

Pesci

Oggi ti aspetta una giornata allegra, piacevole o felice, una giornata in cui avrai notizie della persona che ami di più o godrai della sua compagnia e potrai vedere alcuni dei tuoi sogni realizzarsi. Approfittane e vivilo a pieno perché quei giorni sono insoliti nella tua destinazione. Sei molto bravo a dare, ma fai fatica a ricevere.