Oroscopo Paolo Fox weekend 17 e 18 dicembre 2022, le previsioni complete

Ariete

Ariete , oggi sarà un grande giorno, se devi parlare in pubblico o andare a un colloquio importante. Avrai ottime idee, applicabili sia al tuo lavoro che alla tua vita personale. Innamorato, sii pronto a fare qualcosa di diverso e non lasciare che la routine deteriori la tua relazione. Nasce una nuova possibilità per risolvere ciò che ti sembrava impossibile. In salute, se riposi correttamente, le tue difese contro il raffreddore e l’influenza aumenteranno.

Toro

Oggi sarà un giorno fortunato, Toro , si presenteranno opportunità di cui dovresti approfittare, non esitare. Avrete notizie molto incoraggianti in relazione ad una gestione del lavoro stagnante. Innamorato, continua con i piani che hai proposto e rimarrai stupito da ciò che ottieni. Supererai ogni sentimento nostalgico che ti invade per non essere con la persona che ami. Per la tua buona salute, non lasciarti abbattere dalla delusione, oggi tutto è possibile.

Gemelli

Sii prudente e non promettere ciò che non sarai in grado di mantenere, Gemelli , riprendi il controllo della tua vita. Organizzare il tuo tempo ti aiuterà a rendere produttiva la tua giornata lavorativa. In materia d’amore, saprai cosa dire e fare, ma preparati all’imprevisto. Risolverai molte cose che creavano confusione e chiarirai i dubbi. I tuoi problemi di salute saranno risolti, non preoccuparti. Qualcosa che sembrava molto difficile da raggiungere, viene visualizzato con possibilità.

Cancro

Otterrai notevoli progressi a livello lavorativo, Cancro , si verificheranno situazioni positive impreviste. Giornata favorevole per gli sforzi legati alle piccole imprese familiari e lavorative. Innamorato, una conversazione sincera è tutto ciò di cui hai bisogno per risolvere un malinteso. Non scoraggiarti e trasforma ogni ritardo in una sfida per andare avanti. Per la tua salute, cerca di andare dove puoi riposare, divertirti e trascorrere la giornata nel miglior modo possibile.

Leone

Leone , scoprirai che le cose nel tuo lavoro non sono così serie come ti sembravano. Un imminente cambio di lavoro ti metterà sulla strada per sistemare la tua economia. In amore non vi conviene dare opinioni radicali sui problemi sentimentali dei partner altrui. La tua vita amorosa è armonizzata ma le questioni lavorative sono in qualche modo aggrovigliate. Non dimenticare che il segreto della tua salute è nell’attività fisica, quindi fallo.

Vergine

Non rischiare l’ignoto in termini di lavoro e sii prudente, Vergine . Una questione confusa verrà chiarita e vedrai soluzioni dove prima c’erano impedimenti. La tua vita innamorata dovrebbe occupare un posto preferenziale all’interno delle tue priorità. Non aspettare che gli altri agiscano, se spalanchi gli occhi nessuno potrà ingannarti. In salute, oggi è un buon giorno per iniziare un programma di esercizi o iscriversi a una palestra.

Bilancia

Bilancia , una circostanza inaspettata ti costringerà a spendere soldi extra, ma non scoraggiarti. Avrai idee per il lavoro che devi mettere in pratica, sono molto produttive. Scoprirai l’amore in un modo inaspettato, resta sintonizzato. Se ti senti senza desiderio o triste, non essere impaziente, quello che stai cercando arriverà. Devi essere vigile e non perderti in questioni che non vale la pena considerare. In salute, ciò che ritieni complesso e difficile da realizzare sarà risolto in modo soddisfacente.

Scorpione

Con una mente fresca, Scorpione , i tuoi pensieri saranno concreti e attireranno denaro per te. Sarai in grado di superare gli ostacoli e realizzare i tuoi progetti di lavoro. Innamorato, oggi realizzerai i sentimenti di qualcuno che conosci. A casa avrai pace e tranquillità, l’atmosfera sarà abbastanza rilassata. Non commettere eccessi che possono mettere a dura prova la tua salute in seguito, abbi cura di te un po ‘di più, è necessario.

Sagittario

Il tuo entusiasmo sul lavoro aumenterà con il passare dei giorni, Sagittario . Avrai notizie favorevoli su un progetto lavorativo che ti interessa. Oggi inizi un’ottima serie in amore, approfitta del momento. Le possibilità di una nuova conquista stanno arrivando, sicuramente è quello che stavi aspettando da molto tempo. Sei di ottimo umore e hai rinnovato le tue energie, la tua salute sarà ottima.

Capricorno

Capricorno , riuscirai in un progetto grazie al supporto o all’influenza di un amico. Avrai molta energia ed entusiasmo sul lavoro, inizierai a raccogliere successi. Innamorato, cerca di non confrontarti oggi con il tuo partner, cerca di controllarti. Cerca di non confrontarti con il tuo partner su un problema familiare, sii calmo. Affrettandoti, potresti rovinare qualcosa che stai facendo per la tua salute, sii paziente.

Acquario

Se chiedessi una consulenza professionale, Acquario , l’economia potrebbe fare molto meglio per te. Nuovi sviluppi ti aspettano sul lavoro e nell’economia, ma sono positivi. Innamorato, otterrai ciò che stavi cercando e più facilmente del previsto. Hai voglia di uscire per vedere un posto nuovo e ti farebbe bene farlo. Approfitta del tempo libero e non caricarti di obblighi, ricarica le batterie, per il bene della tua salute.

Pesci

Pesci , al lavoro oggi farai le cose a modo tuo e tutto andrà bene. Non mostrare molti soldi in questo giorno, potresti arrabbiarti. Innamorato, ti sentirai attratto da una persona che hai incontrato di recente, stai molto attento. Se hai un partner stabile, evita situazioni che potrebbero causare inutili gelosie. Avrai delle malsane tentazioni, dovresti cercare di controllarti, la tua salute ti ringrazierà.