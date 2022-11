Oroscopo Paolo Fox weekend sabato e domenica 26-27 novembre 2022: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Oroscopo Paolo Fox 26-27 novembre Leone

Stai affrontando un giorno fortunato, uno di quei giorni in cui puoi ottenere un grande successo nel tuo lavoro, o ricevere riconoscimenti inaspettati, o brillare tra chi ti circonda come se fossi una star del cinema. Oggi il destino ti farà un grande regalo e realizzerà alcuni di quei grandi sogni che avevi nell’anima.

Oroscopo Paolo Fox 26-27 novembre Vergine

Il tuo cuore è buono e dai tutto ai tuoi cari, ma sei anche molto sincero e quando ti feriscono fa male nel profondo della tua anima, anche se non lo esprimi sempre all’esterno. Dovrai vivere qualcosa del genere oggi, ma a volte una persona può farti del male senza rendersi conto che lo sta facendo. Pensaci.

Oroscopo Paolo Fox 26-27 novembre Bilancia

Vi aspetta una mattinata di tante preoccupazioni e un po’ di irrequietezza, dovrete prendere decisioni molto complicate e nelle quali avrete un alto rischio di sbagliare. Tuttavia, fortunatamente tutto andrà bene e godrai di un pomeriggio molto più rilassato e felice, e il destino ti ricompenserà con gioia nella tua vita intima.

Oroscopo Paolo Fox 26-27 novembre Scorpione

Se vuoi avere successo sul lavoro e negli affari, non dirlo a nessuno, non rivelare i tuoi piani oi tuoi migliori amici. Questa è una precauzione che dovresti sempre tenere in considerazione, ma in questo momento più che mai perché qualcuno sta cercando di conoscere le tue intenzioni per farti uno scherzo. Stai attento.