Perché Aida Yespica ha abbracciato suo figlio dopo due anni? Cosa le ha impedito di vederlo? FOTO

Prima mio figlio viveva con me. Poi a causa di una truffa, ho perso tutti i soldi e per un po’ nostro figlio è andato a vivere dal padre a Miami. Andavo a trovarlo ogni mese. Purtroppo, da marzo, non mi è stato più possibile. Aspetto il nuovo passaporto che non arriva e mi è anche scaduto il visto americano.

È stata fatta richiesta al padre del figlio della Yespica di concedergli la custodia esclusiva del bambino:

In questi giorni ha potuto vedere il figlio solo per poco tempo, dato che il suo ex e il bambino sono in Italia:

Quando ci siamo visti gli ho chiesto di lasciarmelo per la notte e mi ha risposto «Non chiedermi extra». Stiamo parlando di mio figlio, sono sua madre, un po’ di cuore. Non capisco, cerco le risposte, ma non capisco. Sono sempre stata buona con lui, non mi ha dato il mantenimento per due anni e non gliel’ho mai chiesto. Secondo me sta mettendo in testa ad Aron strane idee. Ho la dermatite in faccia per lo stress, sono dimagrita. Con il mio ex è impossibile accordarmi, è una persona senza cuore.