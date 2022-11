Programmi Tv Stasera domanica 13 novembre 2022: Film live da non perdere

Stasera su Rai 1 alle 21.25 Atto di fede Il ragazzino John Smith (Marcel Ruiz, 19),

rimasto intrappolato in un lago gelato del

Missouri per 15 minuti prima di essere soccorso,

lotta in ospedale tra la vita e la morte.

I medici sono pessimisti, ma la madre adottiva

Joyce (Chrissy Metz, 42), sostenuta da

una fede incrollabile, non smette di sperare…

Stasera su Rai 2 alle 21.20 ATP Finals 2022 Anche quest’anno il Pala Alpitour di Torinoha l’onore di ospitare il torneo di fine stagione

riservato ai più forti tennisti al mondo. I

magnifici otto del 2022 sono Carlos Alcaraz,

Rafael Nadal, Stefanos Tsitsipas, Casper Ruud,

Daniil Medvedev, Andrey Rublev, Félix Auger-

Aliassime e Novak Djokovic (35).

Stasera su Rai Tre alle 20.00 Che tempo che fa Per lo storico show ideato e condotto da Fabio Fazio (57) quella in corso è la ventesima

edizione: in onda da settembre 2003, il

programma è stato appannaggio di Raitre

fino a giugno 2017. Poi è passato su Raiuno

fino all’estate 2019 e, dopo un’edizione su

Raidue (2019-2020), è tornato su Raitre.

Stasera su Rete 4 alle 21.20 Zona bianca A giudicare dall’inizio della legislatura, il

rapporto all’interno delle coalizioni e tra

maggioranza e opposizione è destinato a

essere poco collaborativo. Se ne parla questa

sera nello studio del programma di Giuseppe

Brindisi (60), dove gli ospiti si confrontano

con l’aiuto di sondaggi e servizi esclusivi.

Stasera su Canale 5 alle 21.20 Il gladiatore L’imperatore Marco Aurelio viene ucciso dalfiglio Commodo (Joaquin Phoenix) per impedirgli

di nominare suo erede il generale Massimo

(Russell Crowe, 58). Poi Commodo fa

sterminare la famiglia del militare, che riesce

a fuggire finendo nelle mani di un mercante

di schiavi. Diventerà un gladiatore.

Stasera su Italia 1 alle 20. 30 Le Iene presentano: Inside Stasera, nella terza puntata, Nina Palmieritorna a occuparsi della vicenda di Carlo Gilardi,

92enne di Airuno (LC) che dal 2020 si

trova in una residenza per anziani contro la

sua volontà. L’ex badante dell’uomo e la

stessa Palmieri sono stati denunciati per diffamazione

dalla tutrice legale di Gilardi.

Stasera su La 7 alle 21.15 NON È L’ARENA

Lo sguardo indiscreto di Massimo

Giletti torna a posarsi

sulla politica italiana, per

commentare con la consueta

carica polemica le schermaglie

tra governo e opposizione

che stanno caratterizzando

queste settimane.

Stasera su Tv 8 alle 21.30 G.P. DEL BRASILE F. 1

Sul tracciato di Interlagos si

disputa la penultima prova

del Mondiale. Qui lo scorso

anno Lewis Hamilton tagliò

per primo il traguardo. Dopo

un avvio da dimenticare Hamilton

ha conquistato due

secondi posti consecutivi.

Stasera su Nove alle 21.25 IL CONTADINO CERCA MOGLIE

Penultimo appuntamento con

il reality condotto per il secondo

anno consecutivo da Gabriele

Corsi. Per le ragazze di

città proseguono gli impegni

quotidiani: dal lavoro nei

campi con la sveglia all’alba

alla pulizia delle stalle.

Stasera su Mediaset 20 alle 21.05 TRANSFORMERS: L’ULTIMO CAVALIERE (Usa/Cina/Can. 17)

con Mark Wahlberg

Alcuni ragazzini entrano nell’area

proibita di Chicago, scoprendo

una nave aliena. Cade

Yaeger deve intervenire per

salvarli, ma all’orizzonte si manifesta

una nuova battaglia…

Stasera su Rai 4 alle 21.20 THE TUNNEL – TRAPPOLA NEL BUIO (Norv. 2019) di PålØie con Thorbjørn Harr

Un camion cisterna ha un incidente

all’interno di un tunnel

intrappolando così molti

viaggiatori, tra cui Stein e sua

figlia. Faranno di tutto per

trovare una via d’uscita.

Programmi Tv su Rai 1

12.20 LINEA VERDE

13.30 TG1 TELEGIORNALE

14.00 DOMENICA IN .

17.20 DA NOI… A RUOTA LIBERA

18.45 L’EREDITÀ SPECIALE AIRC

20.00 TG1 TELEGIORNALE

20.35 SOLITI IGNOTI – IL RITORNO

21.25 ATTO DI FEDE

23.40 SPECIALE TG1

0.50 RaiNews24

Programmi Tv su Rai 2

13.00 TG2 GIORNO TELEGIORNALE

13.30 TG2 MOTORI

14.00 IL PROVINCIALE

15.00 VORREI DIRTI CHE

16.00 DOMENICA DRIBBLING

18.05 TG SPORT DELLA DOMENICA

18.25 90° MINUTO

20.45 Juventus-Lazio.

19.40 NCIS: NEW ORLEANS

20.30 TG2 TELEGIORNALE

21.00 ATP FINALS 2022

23.10 LA DOMENICA SPORTIVA

Programmi Tv su Rai Tre

13.00 100 OPERE – ARTE TORNA A CASA

14.00 TG REGIONE/14.15 TG3 TELEGIORNALE

14.30 MEZZ’ORA IN PIÙ

16.00 MEZZ’ORA IN PIÙ – IL MONDO CHE VERRÀ

16.30 REBUS

17.15 KILIMANGIARO – DI NUOVO IN VIAGGIO

19.00 TG3 TELEGIORNALE/19.30 TG REGIONE

20.00 CHE TEMPO CHE FA

23.30 TG3 MONDO

0.05 Mezz’ora in più

Programmi Tv su Rete 4

12.25 SCAMBIO FATALE

14.35 HAMBURG DISTRETTO 21

15.30 TG4 DIARIO DELLA DOMENICA

17.00 SPARATORIE AD ABILENE

19.00 TG4 TELEGIORNALE

19.50 TEMPESTA D’AMORE

20.30 CONTROCORRENTE

21.20 ZONA BIANCA

0.55 GARDENER OF EDEN – IL GIUSTIZIERE SENZA LEGGE

Programmi Tv su Canale 5

14.00 AMICI

16.30 VERISSIMO: IO SONO TIZIANO

18.45 CADUTA LIBERA

20.00 TG5 TELEGIORNALE

20.40 PAPERISSIMA SPRINT

21.20 IL GLADIATORE

0.35 TG5 TELEGIORNALE

Programmi Tv su Italia 1

12.25 STUDIO APERTO

13.00 SPORT MEDIASET XXL

14.00 E-PLANET

14.30 BATMAN FOREVER

17.10 MODERN FAMILY

18.30 STUDIO APERTO

19.00 STUDIO APERTO MAG

19.25 CSI: SCENA DEL CRIMINE

20.30 LE IENE PRESENTANO: INSIDE

23.45 PRESSING

2.00 E-Planet

Programmi Tv su La 7

12.00 L’ARIA CHE TIRA – DIARIO

12.50 STORIE DI PALAZZI

13.30 TG LA7 TELEGIORNALE

14.00 ATLANTIDE – STORIE DI UOMINIE DI MONDI Doc.

17.45 MISS MARPLE – PERCHÉ NONL’HANNO CHIESTO A EVANS?

20.00 TG LA7 TELEGIORNALE

20.35 IN ONDA

21.15 NON È L’ARENA

1.00 TG LA7 TELEGIORNALE

1.10 IN ONDA

Programmi Tv su Tv 8

9.45 UNA MADRE PERICOLOSA

11.30 TG24 TELEGIORNALE

11.45 ALESSANDRO BORGHESE- 4 RISTORANTI

13.00 ROUND D’INDONESIA

15.00 PECHINO EXPRESS – LA ROTTA DEI SULTANI Reality

17.15 BRUNO BARBIERI – 4 HOTEL

18.30 – 4 RISTORANTI

19.30 TV8 SPORT

21.30 G.P. DEL BRASILE Auto Gara

24.00 MASTERCHEF ITALIA Talent

Programmi Tv su Nove

14.00 JOKER – WILD CARD

16.00 OUTLANDER – L’ULTIMO VICHINGO

18.10 LITTLE BIG ITALY

21.25 IL CONTADINO CERCA MOGLIE

23.35 TRAPPOLA IN FONDO AL MARE

Programmi Tv su Mediaset 20

10.15 SOUTHLAND

19.05 BLOOD FATHER

21.05 TRANSFORMERS: L’ULTIMO CAVALIERE

0.20 DURO DA UCCIDERE

Programmi Tv su Rai 4

10.25 FLASHPOINT

14.05 TOMB RAIDER

16.00 DELITTI IN PARADISO

21.20 THE TUNNEL – TRAPPOLA NEL BUIO

23.05 I SEE YOU