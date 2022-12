Programmi Tv Stasera domenica 11 dicembre 2022: Film live da non perdere

Stasera su Rai 1 alle 20.35 Natale & Quale Carlo Conti (61) presenta uno speciale natalizio di «Tale e quale show» in collaborazione con Telethon. In gara 12 vip che si trasformano in altrettante star italiane e internazionali per interpretare i classici delle Feste. In giuria ritroviamo Loretta Goggi, Giorgio Panariello e Cristiano Malgioglio.

Stasera su Rai 2 alle 21.00 NCIS: Los Angeles «A prova di proiettile» Sam (LL Cool J, 54) e la squadra cercano un ex membro della Marina che avrebbe dovuto testimoniare contro l’azienda produttrice d’armi per la quale lavorava, accusata di vendere armi ai cartelli della droga messicani. A seguire, l’episodio «Lavoro & famiglia».

Stasera su Rai Tre alle 20.00 Che tempo che fa Penultima puntata del 2022 per il programma di Fabio Fazio (58), che continua a vivere una stagione di successi: la puntata del 27 novembre, che aveva tra gli ospiti Bono Vox, carismatico leader degli U2, ha ottenuto nella parte centrale una media di 2.454.000 spettatori e uno share dell’11,3%.

Stasera su Rete 4 alle 21.20 Zona bianca Le impreviste e vigorose manifestazioni di protesta in Cina contro le nuove, severe misure di lockdown; la nuova scomposta offensiva di Trump negli Stati Uniti; le ennesime violente invettive di Putin. Giuseppe Brindisi (60) prova a riassumere i tanti focolai di tensione che infiammano il pianeta.

Stasera su Canale 5 alle 21.20 Un Natale al Sud Peppino (Massimo Boldi, 73), un carabiniere milanese, e Ambrogio (Biagio Izzo, 55), un fioraio napoletano, festeggiano il Natale nella stessa località. Lì scoprono che i rispettivi figli sono fidanzati con due coetanee incontrate online, che non hanno mai incontrato. Decidono così di aiutarli a conoscersi.

Stasera su Italia 1 alle 21.20 Qua la zampa! 1962: a soli otto anni iI piccolo Ethan salva un cucciolo di golden retriever a cui dà il nome Bailey. La bestiola diventa il suo migliore amico e, anche dopo la morte, si reincarna in altri cani e rimane accanto a Ethan, che nel frattempo è diventato adulto (Dennis Quaid, 68) e lo tiene sempre accanto a sé.

Stasera su La 7 alle 21.15 NON È L’ARENA Servizi esclusivi, monologhi che sfociano in veri e propri atti d’accusa, faccia a faccia con i protagonisti dell’attualità. Massimo Giletti riserva sempre qualche colpo di scena. Anche oggi in primo piano la delicata situazione italiana.

Stasera su TV 8 alle 21.30 SOTTO ASSEDIO – WHITE HOUSE DOWN (Usa 2012) con J. Foxx, C. Tatum Alcuni paramilitari entrano nella Casa Bianca e prendono in ostaggio il presidente Sawyer. L’agente di polizia John Cal, che si trova lì per caso con la figlia, darà loro filo da torcere.

Stasera su Nove alle 21.25 ANPLAGGHED Seconda parte dello spettacolo di Aldo, Giovanni e Giacomo, in teatro nel 2006 e trasmesso da Canale 5 nel 2008. Rivediamo, tra l’altro, il trio vincitore sul palco durante la Notte degli Oscar e Aldo e Giovanni alle prese col bungee jumping.

Stasera su Mediaset 20 alle 21.05 FAST & FURIOUS – SOLO PARTI ORIGINALI (Usa 2009) con Paul Walker Un asso delle corse automobilistiche clandestine e un agente federale dimenticano i rancori del passato e uniscono le forze per dare la caccia a un boss del narcotraffico.

Stasera su Rai 4 alle 21.20 KINGSMAN: SECRET SERVICE (G.B. 2014) di Matthew Vaughn con Colin Firth L’agente Galahad, alias Harry Hart, si prende cura di Eggsy, orfano di un collega morto a causa sua. Intanto, un folle miliardario ecologista sta sequestrando i leader mondiali…

Stasera su Iris alle 21.00 IL TEXANO DAGLI OCCHI DI GHIACCIO (Usa 1976) di e con Clint Eastwood Guerra di secessione: la moglie e il figlio dell’agricoltore Josey Wales vengono trucidati da alcuni fanatici nordisti. Allora lui si arruola nelle file sudiste in cerca di vendetta…

Stasera su Rai Movie alle 21.10 100 VOLTE NATALE (Can. ‘13) di Nisha Ganatra con Zachary Gordon, Molly Parker Pete sta vivendo il giorno di Natale più brutto della sua vita, e spera solo che finisca al più presto. Ma quando si risveglia la mattina dopo, tutto ricomincia da capo…

Stasera su Italia 2 alle 21.15 YOUNG SHELDON (3ª st., ep. 9) «Un invito a una festa, uva per il football e una gallina» con Zoe Perry Alla festa di compleanno di Bill viene invitata solo Missy. Mary, arrabbiata, chiede al pastore di parlare del buon vicinato durante il sermone. Seguono 4 ep.

Stasera su La 5 alle 21.10 GRANDE FRATELLO VIP Ieri su Canale 5 è andato in onda il primo di due appuntamenti programmati di sabato. Il reality condotta da Alfonso Signorini ottiene buoni ascolti conquistando uno share che sfiora il 23% per quasi 3 milioni di telespettatori.

Stasera su Cine 34 alle 21.00 BOROTALCO (Italia 1982) di e con Carlo Verdone, Eleonora Giorgi Sergio, impacciato venditore porta a porta, finge una personalità brillante per far colpo su Nadia, giovane spigliata con il pallino per la musica. Ma presto la verità viene a galla.

Stasera su Rai 5 alle 21.15 DI LÀ DAL FIUME E TRA GLI ALBERI Durante la primavera le volpi artiche allevano i cuccioli sulle coste vulcaniche dell’Islanda; nelle isole Shetland, un cucciolo di lontra deve cavarsela da solo. Segue il reportage «Chioggia, Laguna e Rock ‘n’ Roll ».

Stasera su Rai Premium alle 21.20 LA NAVE DEI SOGNI «Papua Nuova Guinea» con Walter Sittler, Siegfried Rauch Sara e il suo fidanzato Andrea incontrano sulla nave un vecchio amico della donna. Intanto il chirurgo Dieter, in viaggio con la fidanzata, incontra una vecchia fiamma…

Stasera su Real Time alle 21.20 IL CASTELLO DELLE CERIMONIE Matteo e Imma accolgono al Castello la piccola Arianna e i suoi familiari per organizzare i festeggiamenti per la sua Prima Comunione. La piccola è carica di energia e ha una richiesta speciale per il menù!

Stasera su Giallo alle 21.10 I MISTERI DI BROKENWOOD (8ª st., ep. 6) «Omicidio d’autore » con Neill Rea Il ritrovamento di un cadavere carbonizzato in un capanno andato a fuoco fa scattare un’indagine più approfondita su una serie di incendi catalogati come “accidentali”…

Stasera su Top Crime alle 21.10 IL RITORNO DI COLOMBO (5ª st., ep. 1) «Il gioco è fatto» con Peter Falk Harold progetta di uccidere lo zio per entrare in possesso dell’eredità. Ma il parente muore accidentalmente, mentre nella sua trappola cade il giardiniere: Colombo indaga sul caso.

Stasera su Sky Cinema Uno alle 21.15 7 DONNE E UN MISTERO (It. ‘21) di Alessandro Genovesi con Margherita Buy Anni 30. Sette donne, tra cui Margherita, si ritrovano isolate in una villa in campagna. Quando il padrone di casa viene ritrovato morto, pugnalato, ognuna sospetta delle altre.

Stasera su Sky Cinema Due alle 21.15 LA FORESTA DEI PUGNALI VOLANTI (Cina/H.K. ‘04) con Takeshi Kaneshiro Cina, 859. Il Paese è in declino, il governo combatte contro gli eserciti ribelli. Due capitani sono incaricati di scovare il misterioso leader dell’esercito più influente.

Stasera su Sky Cinema Family alle 21.00 IL GGG – IL GRANDE GIGANTE GENTILE (Usa ‘16) con Ruby Barnhill, Mark Rylance La piccola Sophie viene rapita da un gigante che la conduce nella sua caverna. Inizialmente spaventata, si renderà conto di aver trovato un insolito amico dal cuore tenero.

Stasera su Sky Cinema Action alle 21.00 BLACK SEA (G.B./Usa ‘14) di Kevin Macdonald con Jude Law, Scoot McNairy Il capitano Robinson deve recuperare sul fondale del Mar Nero il relitto di un sottomarino nazista carico d’oro. Per riuscire nell’impresa raccoglie un equipaggio disposto a tutto.

Stasera su Sky Cinema Suspense alle 21.00 WINTER LAKE – IL SEGRETO DEL LAGO (Irlanda/Can. ‘20) con Emma Mackey L’adolescente Tom vive con la madre in un’isolata casa di campagna. Un giorno trova in un lago i resti di un neonato: si ritroverà così coinvolto nei segreti dei vicini, Holly e suo padre.

Stasera su Sky Uno alle 21.15 ALESSANDRO BORGHESE – 4 RISTORANTI Oltre a guidare il suo van attraverso l’Italia, sostando a Napoli, Bologna, Ortigia (Siracusa), Lecce, le Cinque Terre e Livorno, lo chef Alessandro Borghese ha varcato i confini volando a Fuerteventura ed Edimburgo.

Stasera su Sky Atlantic alle 21.15 IL GRANDE GIOCO «Pressing» con Francesco Montanari Ultimi scambi decisivi nella fiction che svela il dietro le quinte delle trattative tra club calcistici. Corso deve recuperare Lagioia e difendere la società di Dino. Intanto il doppiogioco di Elena diventa sempre più pericoloso.

Stasera su Sky Serie alle 21.15 CHICAGO P.D. (10ª st., ep. 4) «Dónde Vives» con LaRoyce Hawkins, Benjamin Levy Aguilar Dante Torres accetta di investigare su un brutale omicidio avvenuto nel suo quartiere, ma per lui non sarò facile essere obiettivo. Voight e Atwater cercano di aiutarlo nelle indagini.

Stasera su Sky Investigation alle 21.15 LAW & ORDER – I DUE VOLTI DELLA GIUSTIZIA (21ª st., ep. 9) «The Great Pretender» con J. Donovan, A. Anderson Bernard e Cosgrove indagano sulla morte di una giovane benestante. Ma il processo prende una piega che diventa personale per Price. Segue ep. 10.

Stasera su Sky Documentaries alle 21.15 MONDIALI 2006 – DESTINO AZZURRO 2 luglio 2006: l’Italia vince il Mondiale battendo in finale la Francia. Lo raccontano alcuni dei protagonisti: Marcello Lippi, Alessandro Del Piero, Fabio Cannavaro, Gianluigi Buffon, Marco Materazzi e Gennaro Gattuso.

Programmi TV su Rai 1

15.45 TG1 TELEGIORNALE

15.50 JUNIOR EUROVISION SONG CONTEST 2022

18.45 L’EREDITÀ SFIDA AL CAMPIONE Quiz

20.00 TG1 TELEGIORNALE

20.35 NATALE & QUALE SPECIALE TELETHON

24.00 LE NUOVE FRONTIERE DELLA RICERCA

Programmi TV su Rai 2

16.00 LA MARCIA NUZIALE – ARRIVA LA SPOSA

17.30 LA MARCIA NUZIALE – PARAGONI CON IL PASSATO

19.00 LE INDAGINI DI ALLIE ADAMS – DIAMANTI FATALI

20.30 TG2 TELEGIORNALE

21.00 NCIS: LOS ANGELES

22.35 BULL

23.25 ULTIMA TRACCIA: BERLINO

Programmi TV su Rai Tre

14.30 MEZZ’ORA IN PIÙ

16.00 MEZZ’ORA IN PIÙ – IL MONDO CHE VERRÀ

16.30 REBUS

17.15 KILIMANGIARO

19.00 TG3 TELEGIORNALE/19.30 TG REGIONE

20.00 CHE TEMPO CHE FA

23.30 TG3 MONDO

Programmi TV su Rete 4

15.30 TG4 DIARIO DELLA DOMENICA

16.30 BEUTIFUL SERENGETI

16.50 CASA DA GIOCO 19.00 TG4 TELEGIORNALE

19.50 TEMPESTA D’AMORE

20.30 CONTROCORRENTE

21.20 ZONA BIANCA

0.50 CODICE MAGNUM

Programmi TV su Canale 5

13.40 L’ARCA DI NOÈ

16.30 VERISSIMO Talk

18.45 CADUTA LIBERA

20.00 TG5 TELEGIORNALE

20.40 PAPERISSIMA SPRINT

21.20 UN NATALE AL SUD

23.25 TG5 TELEGIORNALE

24.00 TI PRESENTO UN AMICO

Programmi TV su Italia 1

14.15 CHINESE ZODIAC

16.30 MODERN FAMILY

18.30 STUDIO APERTO/STUDIO APERTO MAG

19.30 CSI: SCENA DEL CRIMINE

20.25 NCIS

21.20 QUA LA ZAMPA!

23.25 LA MUSICA NEL CUORE

Programmi Tv su La 7

12.50 STORIE DI PALAZZI

13.30 TG LA7 TELEGIORNALE

14.00 SERE A FEMM. PREPARTITA

14.30 SERIE A FEMMINILE

16.45 ATLANTIDE – STORIE DI UOMINI E DI MONDI Doc.

20.00 TG LA7 TELEGIORNALE

20.35 IN ONDA

21.15 NON È L’ARENA

1.00 TG LA7 TELEGIORNALE

Programmi TV su TV 8

11.45 ALESSANDRO BORGHESE – 4 RISTORANTI

13.00 BRUNO BARBIERI – 4 HOTEL

14.15 MASTERCHEF ITALIA

17.15 NATALE SOTTO LA NEVE

19.00 BRUNO BARBIERI – 4 HOTEL

20.15 ALESSANDRO BORGHESE – 4 RISTORANTI

21.30 SOTTO ASSEDIO – WHITEHOUSE DOWN

23.45 MASTERCHEF ITALIA

Programmi Tv su Nove

14.00 IL POTERE DEI SOLDI

15.55 MIRACOLI DAL CIELO

18.15 LITTLE BIG ITALY

21.25 ANPLAGGHED

23.35 CAMBIO MOGLIE

2.25 CASE INFESTATE: FUORI IN 72 ORE

Programmi TV su Mediaset 20

18.50 VANGUARD – AGENTI SPECIALI

21.05 FAST & FURIOUS – SOLO PARTI ORIGINALI

23.30 AMICI PER LA MORTE

1.30 SUPERGIRL

Programmi TV su Rai 4

13.25 IL FUOCO DELLA VENDETTA

16.00 DELITTI IN PARADISO

21.20 KINGSMAN: SECRET SERVICE

23.30 TRAUMA CENTER – CACCIA AL TESTIMONE